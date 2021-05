Nach 253 Tagen ohne Fälle – Corona-Ausbruch versetzt Musterland Taiwan in Aufregung Die taiwanesische Pandemiebekämpfung galt lange als Erfolgsgeschichte. Nun meldet die Inselrepublik die bisher höchste Zahl an Corona-Infizierten. Lisa Füllemann

Wegen steigender Fallzahlen: Die Strassen Taipehs werden desinfiziert. Hier im Wanhua District in Taipeh am 16. Mai 2021. Foto: Annabelle Chih (Getty Images)

253 Tage lang meldete Taiwan keinen einzigen Corona-Fall – die Inselrepublik galt lange als Vorbild bei der Bekämpfung des Coronavirus. Doch nun steigt die Zahl der Fälle rapide an. Nach bereits erhöhten Zahlen in den vergangenen Tagen verzeichnete Taiwan am Montag laut Angaben der Behörden 333 neue lokal übertragene Infektionen, am Dienstag 245. Am Freitag waren es noch 29 gemeldete Fälle gewesen.

Für das ostasiatische Land mit knapp 24 Millionen Einwohnern ist das eine enorme Zahl. Seit Beginn der Corona-Pandemie verzeichnete Taiwan nur rund 2000 Infektionen – mehr als ein Viertel der Fälle stammt damit aus den vergangenen Tagen. Der Corona-Ausbruch wirft Fragen darüber auf, wie das Virus durch die oftmals als «Goldstandard» bezeichneten Abwehrmassnahmen Taiwans schlüpfen konnte.

Ausbruch in einem Hotel

Taiwans bisher erfolgreiche Pandemiebekämpfung war zum Teil den strengen Grenzregeln zu verdanken, die seit März letzten Jahres fast allen Nichteinheimischen die Einreise auf die Insel verbieten. Einreisende wurden zudem unter eine 14-tägige Quarantäne gestellt. Verheerend war laut «The Guardian» jedoch, dass die Regierung für das Flugpersonal nach und nach die vorgeschriebene Quarantänezeit lockerte.

So reduzierte die taiwanesische Regierung Mitte April die Quarantänezeit für nicht geimpfte Piloten und andere Besatzungsmitglieder von fünf auf drei Tage. Gleichzeitig hiess es, geimpfte Besatzungsmitglieder taiwanesischer Fluggesellschaften müssten gar nicht mehr unter Quarantäne gestellt werden.

Bereits Ende April kam es schliesslich zum ersten Corona-Ausbruch, der auf Flugbesatzungen der nationalen Fluggesellschaft China Airlines und ein Novotel am Flughafen Taoyuan zurückzuführen ist. Das Hotel hatte sowohl sich in Quarantäne befindende Flugbesatzungen als auch taiwanesische Inlandtouristen beherbergt. Wie sich später herausstellte, hatte das Novotel jedoch einige unter Quarantäne gestellte Piloten und Flugbesatzungen im selben Gebäude wie normale Gäste untergebracht, anstatt sie den dafür designierten Einrichtungen zuzuweisen.

Ein Pilot, der sechs Tage nach einem Flug aus den USA Bars und ein Barbecue-Restaurant besucht hatte, wurde anschliessend positiv getestet. Und er war nicht der Einzige – bis Anfang Mai waren 18 Angestellte von Fluggesellschaften und Hotels sowie 11 Familienmitglieder positiv getestet worden. Schon bald tauchten Fälle in Bezirken auf, die keine bekannte Verbindung zum Flughafen oder Hotel hatten. Bis Montag gab es Fälle in neun Städten oder Bezirken, die angeblich alle dieselbe britische Variante des Virus aufwiesen.

Sowohl die Fluggesellschaft als auch das Hotel wurden inzwischen zu einer Geldstrafe verurteilt. Yang Sen Hong, ein Experte für öffentliche Gesundheit in Taiwan, sagte gegenüber «Nikkei Asia», dass China Airlines und das Novotel es versäumt hätten, die Regeln zu befolgen, und dass die von der Regierung festgelegte Quarantäne für Piloten «zu kurz war».

Regierung trifft neue Massnahmen

Als Reaktion auf die jüngste Welle hat das zentrale Seuchenkontrollzentrum (CECC) die Corona-Warnung in der Hauptstadt Taipeh und der Nachbarstadt New Taipeh nun auf die dritte von vier Stufen erhöht. Die nationale und die lokale Regierung haben die Obergrenze für Versammlungen angepasst und die Schliessung einiger Geschäfte, öffentlicher Einrichtungen und Schulen veranlasst. Zudem kündigten die Behörden am Montag ein Einreiseverbot für Ausländer an, deren regulärer Wohnsitz nicht Taiwan ist. Die Einwohner wurden aufgefordert, ihre Hygiene zu verbessern und Reisen zu vermeiden.

Angesichts des Ausbruchs unter Flugbesatzungen und Hotelangestellten verkündete Gesundheitsminister Chen Shih-chung letzte Woche ausserdem, dass Taiwan alle aktiven Piloten, die für die taiwanesische Fluggesellschaft China Airlines arbeiteten, für 14 Tage unter Quarantäne stellen werde.

Chiou Shu-ti, ehemalige Gesundheitsbeauftragte von Taipeh, sagte gegenüber «The Guardian», dass die Behörden «mit dem Feuer spielten», indem sie die Anforderungen gelockert hätten und gleichzeitig beim Testen von Einreisenden «nachlässig» gewesen seien. Taiwan sei «töricht» gewesen, bloss jene zu testen, die Symptome zeigten und zudem kürzlich gereist waren oder eine Verbindung zu einem bestätigten Fall hatten.

«Jeder weiss, dass sich Covid-19 schon vor dem Auftreten von Symptomen ausbreiten kann», sagte die ehemalige Gesundheitsbeauftragte. Sie warnte die Behörden davor, den Eindämmungsstrategien Grossbritanniens oder der USA zu folgen, anstatt die Infektionszahlen im Sinn der bisherigen No-Covid-Strategie Taiwans auf null zu senken. Chiou forderte eine sofortige landesweite Abriegelung sowie Massentests.

Gesundheitspersonal steht vor einem Krankenhaus Schlange, um sich in Taipeh, Taiwan, am 16. Mai 2021 impfen zu lassen. Foto: Annabelle Chih (Getty Images)

Der starke Anstieg der Fälle hat auch Taiwans Bevölkerung in Alarmbereitschaft versetzt. Die Insel hat eine der niedrigsten Impfraten der Welt, weniger als ein Prozent der 23 Millionen Einwohner sind geimpft. Einige wollen sich nun so schnell wie möglich impfen lassen, wie CNA berichtet. Nach Wochen der Besorgnis über die niedrige Impfbereitschaft sagte Gesundheitsminister Chen Shih-chung, dass er jetzt darüber beunruhigt sei, dass die Impfstoffbestände ausgehen könnten. Auch Hamsterkäufe unterstreichen die wachsende Beunruhigung in Taiwan. In überfüllten Supermärkten deckten sich Menschen mit Lebensmitteln, Masken und Toilettenpapier ein.

