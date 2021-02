Drei Fälle mit der britischen Mutation – Corona-Ausbruch im Schulkreis Länggasse-Felsenau Im Schulkreis Länggasse-Felsenau haben sich drei Schulkinder mit der britischen Corona-Mutation angesteckt. Die Tagesschule ist ab morgen geschlossen. Stefan Schnyder



In der Tagesschule erhalten die Kinder ein Mittagessen. Doch die Tagesschule in der Länggasse ist ab Dienstag geschlossen. (Symbolbild) Foto: Franziska Rothenbühler

Die Stadtberner Schulen sind bislang in der Corona-Pandemie relativ glimpflich davongekommen. Doch nun trifft es den Schulkreis Länggasse-Felsenau relativ hart. In drei Corona-Fällen wurde das Vorhandensein der britischen Mutation festgestellt, wie die Schulleitung in einem Schreiben vom Montag an die Eltern informiert. Weiter heisst es: «Zudem mussten und müssen wohl auch in Zukunft in den nächsten Tagen über 100 Schülerinnen und Schüler aufgrund des Contact-Tracings ebenfalls in Quarantäne versetzt werden. Aktuell stufen wir die Situation als sehr heikel ein.»