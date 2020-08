Überfall in Worblaufen – Polizei fahndet mit Fotos nach Coop-Räuber Ende Juli wurde die Coop-Filiale in Worblaufen überfallen. Nun hat die Polizei Bilder des noch flüchtigen Täters veröffentlicht.

Dieser Mann soll am 26. Juli 2020 die Coop-Filiale in Worblaufen überfallen haben. Foto: Kapo Bern/zvg Er flüchtete nach dem Überfall in unbekannte Richtung. Foto: Kapo Bern/zvg 1 / 4

Am Sonntag, 26. Juli, wurde gegen 13.40 Uhr die Coop-Filiale an der Alten Tiefenaustrasse in Worblaufen überfallen. Ein Mann hatte die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und ist mit der Beute in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Täter konnte noch nicht gefasst werden.

Nun hat die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Bilder des gesuchten Mannes veröffentlicht (siehe Bildstrecke oben). Gemäss Zeugenaussagen trug der Täter eine schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Trainerhosen und schwarze Schuhe. Zudem hatte er einen dunklen Rucksack dabei.

Personen, die Angaben zu den Ereignissen oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

tag/pd