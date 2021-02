Ausstellung der Unia – Coop-Angestellte weibelt gegen Sonntagsverkäufe Die Linke und die Gewerkschaften wollen zusätzliche Sonntagsverkäufe verhindern. Eine Coop-Angestellte bekennt offen Farbe für dieses Vorhaben. Benjamin Lauener

Jasmin Moser ist weniger betroffen als andere, und wehrt sich gerade deswegen. Foto: Christian Pfander

Ihr wäre es lieber, wenn jemand hinstünde, den es mehr betrifft als sie. Jasmin Moser (23) arbeitet in Interlaken im Coop und setzt sich dafür ein, dass ihre Berufskolleginnen in Zukunft nicht zusätzlich am Sonntag arbeiten müssen. Genau darüber stimmt das Berner Volk nämlich am 7. März ab. Bürgerliche weibeln für zwei zusätzliche Sonntagsverkäufe pro Jahr, die Linke und die Gewerkschaften kämpfen dagegen.

Doch warum betrifft es Moser weniger als andere Angestellte? «Ich bin Studentin und mache das nur einige Jahre», erklärt sie, «ich brauche mich nicht vor Repressionen zu fürchten.» Wirklich betroffen von zusätzlichen Sonntagsverkäufen seien hingegen Familienmütter und Teilzeitangestellte, die jahrzehntelang im Verkauf arbeiten würden. Und die müssten teilweise Repressalien vonseiten des Arbeitgebers fürchten, weil sie eine schwache Verhandlungsbasis hätten.