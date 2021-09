Feiern in Kabul – Coole Sonnenbrillen für die Taliban Afghanistans neue Herrscher prahlen mit US-Ausrüstung, Joe Biden stürzt in ein Umfrageloch. Stephanie Caminada

Die Taliban präsentieren sich als Sieger, wie hier am 31. August vor dem Flughafen in Kabul. Einiges ihrer Ausrüstung stammt aus amerikanischer Fabrikation. Foto: Kathy Gannon (Keystone)

Im islamischen Emirat Afghanistan feiert die neue Regierung ihren Sieg. Am Freitag waren in Kabul zahlreiche Feste im Gang und abends Hunderte Gewehrschüsse in den Himmel zu sehen, gemäss der Nachrichtenagentur Reuters starben dabei 17 Menschen.

Seit dem Abzug der letzten US-Soldaten am Montag paradieren Taliban-Kämpfer mit der Ausrüstung, welche die Streitkräfte bei ihrem Abzug zurückliessen. Sie fahren in Kolonnen von Humvees, auf denen weisse Taliban-Flaggen flattern. Sie kleiden sich in US-Tarnanzügen mit coolen Sonnenbrillen und den begehrten Nachtsichtgeräten, von denen sie angeblich 16’000 erbeutet haben. Sie steigen in Blackhawk-Helikoptern hoch und kreisen über Kabul.