Zum dritten Mal in Serie – Coole Skorps stehen vorzeitig im Halbfinal Im TV-Spiel in Winterthur gewinnen die Skorps Emmental Zollbrück gegen Unihockey Berner Oberland 6:2 und qualifizieren sich für den Playoff-Halbfinal. Adrian Lüpold

Die Skorps Emmental Zollbrück – hier jubelnd nach dem ersten Playoff-Spiel in Zollbrück – haben den Einzug in den Halbfinal geschafft. Foto: Marcel Bieri

Im ersten TV-Spiel in ihrer Vereinshistorie agierten die Frauen von den Skorps Emmental Zollbrück cool und abgeklärt im Stil eines Spitzenteams. Trotz starker spielerischer und physischer Gegenwehr von Unihockey Berner Oberland, zeichneten sich die Emmentalerinnen durch solide Abwehrarbeit, Geduld und Effizienz aus. Nach einem harten Kampf setzten sie sich in der schmucken AXA-Arena in Winterthur, in der alle TV-Spiele stattfinden, 6:2 durch. Der dritte Erfolgs im dritten Vergleich mit BEO bedeutete für die Skorps auch die vorzeitige Qualifikation für den Playoff-Halbfinal – zum dritten Mal in Serie. «Es war ein zähes Spiel, in dem wir aber eine tolle Teamleistung zeigten», sagte Skorps-Torhüterin Helen Bircher, die zur besten Spielerin ihrer Equipe ausgezeichnet wurde.

Die Resultate Infos einblenden Frauen. NLA. Playoff-Viertelfinal (Best-of-5). Skorpion Emmental Zollbrück – Unihockey Berner Oberland 6:2 (Serie: 3:0). Zug United – Wizards Bern Burgdorf 4:3 (Serie: 1:2). Piranha Chur – Red Ants Rychenberg Winterthur 2:3 (Serie 1:2). Kloten Dietlikon-Jets – Laupen ZH 8:1 (Serie: 3:0). – Skorpion Emmental Zollbrück und Kloten-Dietlikon Jets sind bereits für den Halbfinal qualifiziert.

Wie schon in den ersten zwei Vergleichen, machte BEO den favorisierten Emmentalerinnen das Leben über weite Strecken schwer. Zu oft fehlte es den Oberländerinnen bei ihren vielen herausgespielten Chancen jedoch an der Präzision oder am mangelnden Killerinstinkt. Anders die Skorps, die im TV-Spiel einerseits leidenschaftlich verteidigten und andererseits vor allem in der Offensive deutlich mehr Konsequenz an den Tag legten als die Oberländerinnen. Topskorerin Nathalie Spichiger eröffnete den Torreigen in der 8. Minute, Corina Grundbacher (30), Lara Kipf (39.) und Sonia Brechbühl (40.) erhöhten im zweiten Spielabschnitt mit drei weiteren Treffern auf 4:0 und legten die Basis für den Sieg den Skorps.

Kurze Hoffnung für BEO

Zwar schöpften die Oberländerinnen im finalen Abschnitt dank den Toren von Sara Piispa (41.) und Karin Wenger (47.) nochmals Hoffnung. Die Skorps blieben jedoch ruhig, liessen den Lochball gut in ihren Reihen zirkulieren und nahmen BEO den Wind schnell wieder aus den Segeln. Nikol Pekarkovas Tor zum 5:2 (53.) nach brillanter Vorarbeit von Captain Lisa Liechti sorgte für die Entscheidung, Spichigers 6:2 (59.) markierte den Schlusspunkt unter das Spiel und die ganze Serie. «Ein erstes Ziel haben wir nun erreicht. Nun müssen wir den Fokus in den kommenden Wochen behalten. Wir wollen in den Final einziehen», erklärte Skorps-Goalie Bircher.

Die Frauen von Unihockey Berner Oberland schieden derweil mit erhobenem Haupt aus. Nach einer schwierigen Qualifikation, die sie auf dem 8. Platz beendeten, verkauften sie ihre Haut teuer und verlangten den Skorps alles ab. Viele junge Spielerinnen machten im Playoff einen Schritt nach vorne, übernahmen Verantwortung und liessen ihr grosses Potenzial aufblitzen, auf das sich im Oberland für die Zukunft aufbauen lässt. Das TV-Spiel in Winterthur war gleichzeitig der letzte Einsatz für Mika Strömberg als BEO-Coach. Der Finne betreute das Team seit der Saison 2017/18 und soll in einer anderen Funktion im Verein bleiben. Nachfolger der talentierten Oberländerinnen wird Strömbergs Landsmann Seppo Pulkkinen.



Wizards verlieren knapp

Die Wizards Bern Burgdorf verpassten in Zug ihren ersten Matchball, um sich für das Halbfinal zu qualifizieren. Nach 22 Minuten führten die Emmentalerinnen dank Toren von Noelle Weiss und Lea Hanimann noch 2:1, mussten sich in einer engen, ausgeglichenen Begegnung am Ende aber dennoch 4:3 geschlagen geben. Die Wizards, welche in der Serie immer noch mit 2:1-Siegen die Nase vorne haben, bekommen gegen die Zentralschweizerinnen am kommenden Samstag (13. März) im Heimspiel in Burgdorf die nächste Chance, den Einzug in den Halbfinal zu bewerkstelligen.