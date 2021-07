Streetwear aus Hettiswil – Cool sollen die Kleider sein – und nachhaltig Julian Bigler hat hohe Ansprüche an Kleider. Deshalb designt und vermarktet der 17-Jährige sie selber. Nina-Lou Frey

Julian Bigler liess sich für seinen Streetwear-Brand von der Flora und Fauna der Malediven inspirieren. Foto: Beat Mathys

Das Zimmer von Julian Bigler ist auffällig ordentlich. Weder Staub noch Bücher oder Schuhe liegen am Boden; alles scheint seinen Platz zu haben. In einem Regal sind zig Sneakers akribisch aufgereiht. «Es war das Grösste, als ich in der dritten Klasse Jordan Air 1 bekam», sagt der Gymnasiast aus Hettiswil. Auch etliche Nike-Modelle sammelt Bigler. «Wenn ich die Sneakers nicht anziehen würde, hätten sie einen deutlich höheren Wert.» Doch darum gehe es ihm nicht. «Schuhe und Kleidung sollte man tragen», so der junge Mann. Als er das sagt, trägt er Nike-Socken und Sporthosen von Abercrombie & Fitch. Kurz davor zog er seine Adiletten aus.