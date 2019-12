Thun-Noten: Wirblige Thuner Walliser

Guillaume Faivre: Note 4,0 Lange wenig geprüft, bei seinen Interventionen aber sicher. Pariert vor dem ersten Gegentor den Kopfball Doumbias reflexstark, beim zweiten bleibt er chancenlos.

Stefan Glarner: Note 4,5 Kehrt nach einer Grippe zurück ins Team. Der Captain gibt sich bissig und zweikampfstark, lässt auf seiner rechten Seite wenig zu.

Miguel Rodrigues: Note 4,0 Der Genfer ist robust und kopfballstark. Beim zweiten Gegentor unterläuft er indes in die Flanke von Grgic.

Roy Gelmi: Note 4,5 Ist in viele Duelle verwickelt, die der 24-Jährige meist erfolgreich gestalten kann. Mit gutem Stellungsspiel. In der Spielauslösung mit Steigerungspotenzial.

Chris Kablan: Note 4,5 Zurückhaltender Start, wird dann mutiger und geht gar in den Abschluss. Klärt einmal in höchster Not gegen Luan im eigenen Strafraum.

Justin Roth: Note 4,0 Kann gegen Bastien Thoma nicht immer mithalten. Macht ein paar kluge Spielverlagerungen, aber auch Fehlpässe.

Kenan Fatkic: Note 4,0 Lange unauffällig. Nach der Auswechslung von Tosetti versucht der Slowene mehr Kreativität ins Spiel zu bringen. Gute Flanke auf Rapp.

Basil Stillhart: Note 5,0 Magistraler Steilpass auf Chihadeh vor dem 1:0, später starke Intervention auf der Linie. Der St.Galler ist überall anzutreffen.

Matteo Tosetti: Note 4,0 Bleibt mit seinen Flanken auf dem tiefen Terrain des Tourbillons wenig effektiv. Muss nach 55 Minuten nach einem Fusstritt angeschlagen ausgewechselt werden.

Saleh Chihadeh: Note 5,0 Der Walliser erhält eine Bewährungschance von Beginn an und nutzt sie. Schliesst in der siebten Minute kaltblütig ab, vergibt später die Chance aufs 2:0.

Uros Vasic: Note 4,0 Ist mutig, wirblig, traut sich gegen mehrere Gegenspieler etwas zu, wartet bisweilen zu lange mit dem Abspiel, in der zweiten Halbzeit fehlt dem zweiten Walliser im Team die Kraft.

Sven Joss: Note 4,0 55. Minute für Tosetti. Konzentriert sich vorab auf die Defensive, ist im Stellungsspiel auf ungewohnter Position nicht immer sattelfest.

Simone Rapp 74. Minute für Chihadeh. Bringt neuen Schwung. Hat kurz nach seiner Einwechslung eine gute Kopfballchance.

Ridge Munsy 82. für Vasic.