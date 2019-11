Vier Minuten Totalausfall

Das 0:3 durch Isac Brännström war dann gewissermassen eine Kopie des zweiten Treffers, wieder konnte zuerst ein Schwede völlig frei abschliessen, wieder liess Schlegel die Scheibe abprallen. Kari Jalonen beendete anschliessend den Arbeitstag seines Keepers, beorderte Pascal Caminada ins Gehäuse. Dieser blieb unbezwungen, was aber auch daran lag, dass Lulea mit einer 3:0-Führung im Rücken nicht mehr sonderlich viel für die Offensive tat.

Es wartet ein delikates Derby

«Es sind Flüchtigkeitsfehler, die uns im Moment immer wieder unterlaufen», sagte Ramon Untersander. «Wir müssen wieder einfacher spielen, die Scheibe auch einmal raushauen.» Derweil Trainer Jalonen primär von «schwarzen vier Minuten» sprach und ansonsten eine ziemlich ausgeglichene Partie sah, zeigte sich Untersander weit selbstkritischer.

«Wir konnten auch in den restlichen über 50 Minuten das Momentum nie erzwingen. Weil wir viel um ihr Tor herum spielten, selten in die gefährliche Zone kamen.» Die 0:3-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel jedenfalls ist für den SCB bereits eine grosse Hypothek, am nächsten Dienstag wird er in Lulea ganz anders aufspielen müssen, um das Blatt noch zu wenden.

Bereits vorher sind die Mutzen in der Liga gefordert. Am Freitag gastieren sie in Langnau. Wegen der Tabellenlage der beiden Teams – sie trennen am Strich nur zwei Zähler – erhält das Derby zusätzliche Brisanz. «Wir brauchen Punkte, wir wollen zurück auf die Siegesstrasse», hielt Untersander fest. Nur: Mit einem solchen Auftritt wie gegen Lulea dürfte dies auch im Emmental schwierig werden.