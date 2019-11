Ursula von der Leyen bringt frischen Wind

Am Sonntag wird Ursula von der Leyen also vom schlichten Büro im Nebengebäude in die 13. Etage des Berlaymont umziehen können. Im Schatten des mächtigen Hauptquartiers der EU-Kommission hat sich Ursula von der Leyen die letzten Wochen vorbereitet. Man hat ihr dafür ein Dutzend Beamte abgestellt. Erste Einblicke in die Arbeitsweise sind also möglich. Um acht Uhr lässt sie ihre engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die kurze Morgenbesprechung antreten. Von der Leyen ist jovial im Umgang, mag es aber effizient und hält wenig von Geschwätzigkeit.

Bett im Büro

Der Tag wird gegen 20 Uhr mit einer Stehrunde abgeschlossen. Ein Pizzalieferdienst bringt Nahrung. Wer kleine Kinder hat, darf nach Hause. Nicht alle wollen mit dem Arbeitstempo mithalten. Von der Leyen hatte zuletzt offenbar Mühe, Leute für ihr Kabinett zu finden. Und der Druck dürfte drüben im Berlaymont eher noch zunehmen. Die neue Chefin hat sich auf der 13. Etage neben dem Büro ein 25 Quadratmeter grosses Studio einrichten lassen.

Dort will sie während der Woche schlafen. Das hat in der Brüsseler Blase schon viel zu reden gegeben. Einige attestieren der Juncker-Nachfolgerin bereits Bunkermentalität. Von der Leyen kann jedenfalls vom Büro direkt ins Bett kippen und schlafen. So hat sie das als Ministerin in Berlin auch schon gemacht. Das Wochenende gehörte jeweils der Familie in Niedersachsen. Doch die sieben Kinder sind inzwischen alle erwachsen und ausgeflogen.

Schluss mit Alkohol

Sie ist eine Chefin, die immer schon da ist, wenn die ersten Mitarbeiter kommen. Der Kontrast könnte nicht grösser sein. Nach Junckers launigen Ausschweifungen inklusive der kussreichen Begrüssungen kehren nun Askese und fast calvinistisches Arbeitsethos ein. Alkohol trinkt von der Leyen nicht, höchstens mal ein Glas Sekt zu Neujahr. Image- und Messagekontrolle werden in den nächsten fünf Jahren wichtig werden. Die Social-Media-Agentur von Ex-«Bild»-Chef Kai Diekmann soll die Konten der 61-Jährigen beim Kurznachrichtendienst Twitter und auf Instagram betreuen.

Heute wird Ursula von der Leyen vor der Bestätigungswahl jedoch versuchen, mit Inhalten zu punkten. Sie will in den ersten 100 Tagen unter anderem ihren «Green Deal» präsentieren. Europa soll bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent werden. Auch ein Neustart beim Streitthema Migration ist für die ersten sechs Monate geplant.