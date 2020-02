Sie nähert sich dem Machtzentrum Esther Friedli leitet für die SVP die Kampagne zur Kündigungsinitiative. Die Lebenspartnerin von Toni Brunner ist in der Partei für höhere Weihen vorgesehen. Jacqueline Büchi

«Gleichstellung ist nichts, was man verordnen kann», sagt Esther Friedli. Foto: Daniel Ammann

Wäre Esther Friedli eine Feministin, sie hätte sich wohl zünftig aufgeregt: «Toni Brunner verhilft Partnerin zu Wahlsieg», titelte der Boulevard, als die 42-Jährige im letzten Herbst den Sprung in den Nationalrat schaffte. Doch Esther Friedli will erstens keine Feministin sein, und zweitens kommt ihre politische Karriere, Schlagzeilen hin oder her, ziemlich flott voran.