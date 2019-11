«Judaslohn»: AfD-Politiker droht Abwahl

Der 53-jährige Rechtsanwalt Brandner, im Ruhrpott aufgewachsen, als Verbündeter von Björn Höcke in Thüringen bekannt geworden, ist bereits früher als notorischer Pöbler aufgefallen. In drei Jahren im thüringischen Landtag sammelte er wegen ständiger Beschimpfungen nicht weniger als 32 Ordnungsrufe – fast so viele wie in der vorhergehenden Legislatur alle 88 Abgeordneten zusammen. Als er die Grünen als «Kinderschänder» und «Koksnasen» beleidigte, wurde er für einen Tag aus dem Landtag ausgeschlossen – ein Novum in der Geschichte Thüringens.

Merkel in den «Knast»

Gegendemonstranten nannte er ein «Ergebnis von Sodomie und Inzucht» und verglich sie mit der SA. Angela Merkel, die «Kampf-Fuchtel», wollte er für 35 Jahre in den «Knast» schicken.

Deswegen war schon Brandners Wahl an die Spitze des Bundestagsausschusses Anfang 2018 höchst umstritten gewesen. Dank der Stimmen von AfD und FDP sowie der Hälfte der Unions-Mitglieder wurde er mit 19 zu12 Stimmen bei 12 Enthaltungen knapp gewählt. Denen, die ihn damals unterstützt hatten, fällt die bevorstehende Abwahl nun auf die Füsse.