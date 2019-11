Hayoz Wagner ist 2020 höchste Spiezerin

Frauenpower ist im Jahr 2020 an der Spitze des Spiezer Gemeindeparlaments angesagt: Einstimmig und mit Applaus wählten die Mitglieder des Grossen Gemeinderats (GGR) SP-Frau Marianne Hayoz Wagner zur Vorsitzenden. Die höchste Spiezerin des nächsten Jahres ist an der Grenze zur Stadt Biel aufgewachsen – und war «vom Herzen her immer bei der SP». In der Partei aktiv ist die Architektin und Katechetin seit ihrer Wahl in den GGR 2013. Sie war im Jahr 2000 mit ihrer Familie aus Basel nach Spiez gezogen. Marianne Hayoz Wagner ist verheiratet und Mutter dreier erwachsener Töchter.