SCB verliert und scheidet aus

In der Coop-Norrbotten-Arena ertönte nach dem Treffer Robin Kovacs die Sirene, für Berner Ohren musste das Geräusch an das Platzen eines Ballons erinnern. Jedenfalls war beim SC Bern in diesem Moment die Luft draussen.

Dabei war die Mannschaft Kari Jalonens nach dem 0:3 im Champions-League-Hinspiel gegen Lulea mit der Absicht nach Lappland gereist, das Unmögliche möglich zu machen. Die ersatzgeschwächten Mutzen agierten jedenfalls mutig, selbst in Unterzahl. In der 6. Minute stürmten während eines Powerplays Luleas mit dem scheibenführenden Ramon Untersander, Thomas Rüfenacht und Andrew Ebbett gleich drei Berner nach vorne und sorgten durch den Kanadier für den Führungstreffer, der Hoffnung aufkeimen liess. Dies galt umso mehr, als der schwedische Tabellenzweite mit dem Forechecking der Besucher anfänglich Mühe bekundete. In der 12. Minute traf Tristan Scherwey die Latte, kurz darauf kam Simon Moser zu einer Grosschance – eine Überraschung war zu diesem Zeitpunkt zumindest nicht undenkbar.