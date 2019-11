Eine solide Lösung für den Kanton Bern 

Das Berner Wahlvolk bleibt pragmatisch und wählt mit Hans Stöckli und Werner Salzmann eine grundsolide Lösung für den Kanton. Der bürgerliche Kanton hat damit wie in den letzten 16 Jahren eine geteilte Standesstimme im Bundeshaus – das ist gut so. Der rot-grüne Politbruch am Superwahltag bleibt Bern erspart. Auch das ist in Ordnung. «»