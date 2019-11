Die Medizinerin für alle

Ein Viertel der Weltbevölkerung trägt den Krankheitserreger in sich, ohne dass er bisher ausgebrochen wäre – er ruht somit in einer Art Schlafzustand. Doch vor allem Kleinkinder, Unterernährte und Immunschwache erkranken am tückischen Mycobakterium. «In Indien haben wir nach wie vor die meisten Fälle von Tuberkulose», sagt Soumya Swamina­than von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Als Forscherin und Medizinerin kämpfte sie in ihrem Land mehr als 25Jahre gegen diese meist vernachlässigte Seuche.

Hautnah hat sie miterlebt, dass für Erkrankte in ländlichen Gebieten Indiens und den Slums der Megacitys aufgrund des schlechten Zugangs zu einer hochwertigen medizinischen Versorgung oft jede Rettung zu spät kam. Zudem führte auch der Mangel an rechtzeitiger und korrekter Diagnose und Behandlung häufig zu einer multiresistenten Tuberkulose, sodass die üblichen Antibiotika nicht mehr wirkten.

Doch nun will Indien die Krankheit schon 2025 eliminiert haben. «Das Ziel ist sehr ambitiös und vermutlich auch nicht realistisch», gibt Swaminathan offen zu. Es sei aber ein erster Schritt in die richtige Richtung. Denn nur wenn das Problem im Fokus der Politik und der öffentlichen Wahrnehmung stünde, gebe es Gelder für die Finanzierung von effizienten Massnahmen.

Auch in Kalifornien geforscht

Die 60-jährige Lungenexpertin und Kinderärztin ist die erste Chefin für Wissenschaft an der WHO. Ihre akademische Ausbildung gleicht einer Weltreise, da sie nicht nur in Indien, sondern auch in England, Schottland und in den USA lebte. So hat sie Ende der 1980er im Children’s Hospital of Los Angeles für eine Studie ein Atem-Messgerät mitentwickelt, um die mysteriösen Ursachen des plötzlichen Kindstods zu untersuchen. In ihrer Heimat konzentrierte sie sich später vor allem auf die Behandlung und Diagnostik von Tuberkulose. Insgesamt hat sie mehr als 350 Publikationen und Buchkapitel veröffentlicht.

Der jetzige Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus aus Äthiopien, holte Swaminathan 2017 an die UNO-Behörde nach Genf. Zuerst war sie seine Stellvertreterin. Doch um der Wissenschaft in Zukunft noch mehr Gewicht zu geben, hat der Experte für Infektionskrankheiten und Public Health ihr vor einem halben Jahr extra diesen neuen Posten geschaffen.