Die Ingenieurin, die Reha-Roboter trainiert

«Wir verbessern die Bewegungs­fähigkeit, indem wir die Fehler verstärken», sagt die Ingenieurin. Dies höre sich erst einmal komisch an. Doch wenn ein Schlaganfall-Patient beispielsweise nach etwas greifen will, es aber nicht präzis macht, verstärkt der Reha-Roboter diese Ungenauigkeit, indem er einen leichten Widerstand erzeugt. Auf diese Weise muss sich der Patient noch mehr anstrengen. Der von Marchal-Crespo entwickelte, lernfähige Algorithmus entscheidet jeweils selbstständig, welchen Patienten er die Aufgabe erschwert und welchen er sie eher erleichtert.

Beim Training entscheidet der Roboter, ob er mithilft oder etwas Widerstand leistet. Foto: Adrian Moser

Neben Armin gibt es in dem Berner Grossraumbüro aber auch eine horizontale Laufmaschine. Darauf kann Marchal-Crespo einen Patienten sogar während der Übung in einem Magnetresonanztomografen untersuchen. Liegend bewegt er dort entweder aktiv oder passiv mithilfe eines Knieheberoboters seine Beine. Die Forscherin will damit herausfinden, welche Gehirnareale durch solche gezielten Übungen angeregt werden und wie sich nach einem Hirnschlag die Nervenzellen dadurch wieder neu verknüpfen. Derzeit ist sie daran, auch das Gefühl des Gehens möglichst echt zu simulieren, sodass etwa der Druck auf die Sohlen gespürt wird.

Ursprünglich stamme sie sozusagen aus den Suburbs von Barcelona, erzählt sie lachend. Sie habe grosses Glück gehabt, dass sie damals ein Stipendium für die USA erhalten habe. Denn ihre Eltern waren beide keine Akademiker, und ihr Vater verdiente als Taxifahrer Geld. Ihre Mutter habe sie und ihre zwei Schwestern aber in jeglicher Hinsicht immer sehr unterstützt, fügt sie hinzu. Die eine sei jetzt Maschinenbauingenieurin in Australien, die andere Chemikerin in Barcelona.

Weil auch Marchal-Crespos Mann aus der Hauptstadt Kataloniens kommt, spricht er mit den drei gemeinsamen Kindern im Alter von drei bis sieben Katalanisch, während sie mit ihnen Spanisch spricht. Der Alltag mit Familie und Beruf sei eine Herausforderung, aber auch spannend und ein Privileg, findet sie. Ihr Mann arbeitet als Ingenieur bei ABB in Zürich. Da die Familie dort lebt, pendelt sie vier Tage in der Woche nach Bern. «Wenn es irgendwie möglich ist, machen wir am Wochenende alle zusammen Outdoor-Aktivitäten und gehen entweder wandern oder Velo fahren.»

Therapie mit Virtual Reality

Marchal-Crespo ist bei ihrer Arbeit vor allem auch von den schier unerschöpflichen Möglichkeiten der virtuellen Welt fasziniert. So holt einer ihrer Doktoranden nun eine VR-Brille hervor. Wer sie auf hat, befindet sich in einem virtuellen Raum, wo plötzlich irgendwo ein Apfel, dann eine Birne oder wieder ein Apfel in der Luft hängen. Mit einem Controller muss man nun einen Ball genau zu diesen Früchten steuern und gleichzeitig noch die Obstsorten zählen.