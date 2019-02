Suter ist eine, der die jüngsten Erfolge alle gönnen mögen. Sie ist eine Frau ohne Allüren, ohne Ecken und Kanten, aber diese braucht sie auch nicht, weil sie trotzdem nicht langweilig oder bieder wirkt.

Es ging lange nicht vorwärts

Es war Mitte Dezember, Heimweltcup in St. Moritz, Suter sass in einer Hotellobby, gedankenversunken. Kurz darauf sprach sie über ihre schwere Blutvergiftung im Sommer, welche sie auf die leichte Schulter genommen hatte, den entzündeten rechten Fuss, den roten Strich, der bis zum Knie hoch reichte. Quasi bei letzter Gelegenheit ging sie notfallmässig zum Arzt, hätte sie es sein lassen, ihr Fuss wäre wohl amputiert worden. Zwei Tage lang hing sie im Spital am Tropf, während einiger Wochen konnte sie nur Finken tragen.

Suter sprach auch über die zwei schwierigen Winter, die hinter ihr lagen, nachdem sie in der Saison 2015/16 den Durchbruch geschafft hatte. Es ging nicht vorwärts, im Gegenteil, und es war zu spüren, dass sich die 24-Jährige Dinge stärker zu Herzen nimmt, als es vielleicht gut sein mag für sie, dass sie unsicher wirkt, dass sie hadert.

Die Hilfe des Mentaltrainers

Wer sich nun mit ihr unterhält, wähnt sich einer anderen Person gegenüber. An den Wind im oberen Teil, dessentwegen das Rennen auf eine absurd tiefe Fahrzeit von gut einer Minute verkürzt worden sei, habe sie nicht gedacht,«so etwas kann man sowieso nicht beeinflussen». Sie habe sich gut entspannen und alles ausblenden können am Start, sie habe einfach schnell ins Ziel kommen wollen. So weit, so logisch.

Aber genau dies war ihr selten gelungen in den letzten Jahren, weil sie sich oft zu viele Gedanken gemacht hatte, sich selbst im Weg gestanden war. Die Arbeit mit dem Mentaltrainer hat sich ausbezahlt, auch mit den Trainern diskutiert sie viel häufiger als früher und vor allem nicht erst, wenn die Probleme schon aufgetaucht sind.