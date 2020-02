Jetzt setzt die Uefa auf Superkräfte

Sie heissen Elastigirl, Violetta oder Flash, und auf den ersten Blick haben sie mit Fussball wenig zu tun. Warum auch: Elastigirl, Violetta und Flash sind Kunstfiguren, sie entstammen Computern der Traumfabrik Disney, und mit Fussball hat sich der US-Unterhaltungskonzern bislang kaum beschäftigt. So auch nicht bei den Filmen, in denen Elastigirl, Violetta oder Flash mitwirken: In der zweiteiligen Animationsreihe «Die Unglaublichen» sind die Hauptdarsteller eine ­Familie von Superhelden.