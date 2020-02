Der entfesselte Trump

Es passte ganz gut, dass Donald Trumps Rede zur Lage der Nation und das Ende des Impeachment-Verfahrens in die gleiche Woche fielen. Die von viel Pomp begleitete Ansprache des US-Präsidenten zur State of the Union ist im Prinzip eine imperiale Messe, ein Ritual, das sich auf die Thronrede des britischen Monarchen stützt. Und so wie ein Feudalherr wurde Trump von seinen Anhängern im Repräsentantenhaus auch empfangen: mit Jubelschreien und Zurufen, in denen sie ihm ihre Gefolgschaft schworen. «Four more years», wo immer diese Jahre auch hinführen mögen. Als Trump vom Podium seine Rede hielt, wusste er natürlich: Der nächste Treue­beweis würde sogleich folgen.