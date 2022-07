Bäckerei in Steffisburg – Confiserie Berger ab heute offen Die Türen der beiden ehemaligen Galli-Filialen in Steffisburg gehen wieder auf. Geführt werden sie neu von Chris Berger.

Chris Berger, Geschäftsführer der Confiserie Berger AG aus Münsingen, auf der Terrasse der ehemaligen Hauptfiliale der konkursiten Bäckerei Galli. Foto: Christoph Gerber

Die Confiserie Berger mit Hauptsitz in Münsingen hat die beiden Steffisburger Filialen der konkursiten Bäckerei Galli übernommen (wir berichteten). Ein Grossteil der ehemaligen Galli-Mitarbeitenden wird künftig für Chris Berger arbeiten.

Am 4. Juli sagte Berger gegenüber dieser Zeitung, dass der definitive Eröffnungszeitpunkt noch nicht feststehe. Unterdessen ist klar: Heute Montag gehen die Türen der beiden Standorte wieder auf. Die Filiale an der Oberdorfstrasse wird von 6.30 bis 18 Uhr geöffnet sein, jene an der Zelgstrasse von 7 bis 17 Uhr.

jzh

