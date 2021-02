Bern schlägt Langnau im Derby – Conacher trifft, Bern siegt Der Kanadier hat bei drei Toren seinen Stock im Spiel, der SCB gewinnt in Langnau 4:2. Reto Kirchhofer

Er gestaltet seine Rückkehr erfolgreich: Cory Conacher jubelt nach dem Tor zum 2:1. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Auf dem Eis ist im Bernbiet gerade wenig los. Immerhin läuft daneben so einiges. In Langnau wird der Vertrag mit Rikard Franzén nicht verlängert – auf den Schweden folgt Jason O’Leary. Und in Bern wurde in die Tat umgesetzt, was bereits im Frühling der Plan gewesen wäre. Der damalige SCB-Sportchef Alex Chatelain hatte Cory Conacher mehrfach besucht, am Ende entschied sich der kleine Angreifer für den Dreijahresvertrag in Lausanne.

Nun ist Conacher doch zurück in Bern. In der Saison 2015/16 gelangen ihm für den SCB 27 Tore und 34 Assists. Damals war die Equipe während Monaten alles andere als meisterlich unterwegs gewesen, erreichte das Playoff in extremis und startete durch. Aber lassen wir das mit möglichen Parallelen. Für diesen SCB ist der Meistertitel – Stand Februar 2021 – ähnlich realistisch wie für Alain Berset die Einladung als Ehrengast zum nächsten Buurezmorge der SVP-Sektionen Arni, Biglen, Landiswil und Walkringen.

Die 3 Infos einblenden Tim Grossniklaus

Für den Verteidiger war das Derby nach 27 Minuten vorbei. Er kassierte einen Restausschluss, nachdem er Kyen Sopa vor dem Langnauer Tor den Stock ins Gesicht gerammt hatte. Loïc In-Albon

Hat sich da der Knopf gelöst? Am Sonntag gelang ihm gegen Zug das erste Saisontor. Gegen Bern liess der Mittelstürmer die Treffer zwei und drei folgen. Jesper Olofsson

Zugriff aufs Spiel hat der Schwede im Prinzip seit seinem ersten Match für Bern. Mittlerweile punktet er auch regelmässig. Gestern erzielte er den dritten SCB-Treffer.

Immerhin sind die Berner seit gestern nicht mehr Letzte der National League. Diese Bürde übergaben sie nach dem 4:2-Erfolg in der Ilfishalle den SCL Tigers. Conacher schloss sein Arbeitspensum mit einem Tor und zwei Assists ab.

Beat Gerber in ungewohnter Rolle

Über das Niveau des Derbys hüllen wir trotz frühlingshaften Temperaturen einen ganz dicken Wintermantel des Schweigens. Loïc In-Albon brachte das Heimteam in Führung, nachdem Mika Henauer einen Pass in den Rücken André Heims gespielt hatte. In der 17. Minute sprang der Puck auf den Stock Beat Gerbers. Der Routinier reüssierte mit einem satten Hocheckschuss. Der 38 Jahre alte Verteidiger möchte seinen Vertrag in Bern bekanntlich verlängern. Und es sieht für ihn nicht schlecht aus. Jedenfalls dürfte ihm der Club demnächst ein Angebot für eine weitere Saison unterbreiten.

Im zweiten Drittel war Gerber abermals zur Stelle. Seinen Schuss lenkte Conacher noch leicht ab. Der Rückstand war aus Sicht der Emmentaler bitter, hatten sie doch zuvor im Mitteldrittel die besseren Möglichkeiten gehabt. Selbst in der fünf Minuten dauernden Unterzahl nach dem Ausschluss gegen Tim Grossniklaus war Langnau gefährlicher. Doch Julian Schmutz missriet das Zuspiel auf Namensvetter Flavio. Und so wurde bei diesem Konter nicht der SCB bestraft, sondern Schmutz’ Stock, der an der Bande in die Brüche ging.

Die Tigers hatten bis in die Schlussminute ihre Chancen auf zumindest einen Punkt. Dustin Jeffrey machte diese zunichte. Von den letzten 13 Begegnungen hat Langnau nur eine gewonnen. Und Bern liegt nur noch fünf Zähler hinter Ambri und einem Pre-Playoff-Platz.

Die weiteren Spiele



Der HC Davos feiert gegen Ambri-Piotta einen 5:3-Sieg. Die Partie schien nach zwei Dritteln gelaufen zu sein. Benjamin Baumgartner, Enzo Corvi in Unterzahl, Yannick Frehner, Magnus Nygren im Powerplay und Lorenz Kienzle trafen für die Bündner. Im Schlussdrittel wurde es aber noch einmal spannend. Michael Ngoy, Julius Nättinen im Powerplay und Dominic Zwerger verkürzten für die Tessiner. Zu mehr reichte es Ambri dann doch nicht.

Der zweite Tessiner Verein, Lugano, gewann bei Lausanne 3:2 nach Verlängerung. Nach 60 Minuten stand es 2:2. Aurélien Marti und Denis Malgin trafen für die Waadtländer, Romain Loeffel im Powerplay und Reto Suri für Lugano. Nach 13 Sekunden in der Verlängerung schoss Mikkel Bodker den Siegtreffer für die Luganesi. (heg)