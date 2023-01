Ungleichbehandlung auf Onlineportal – Comparis bricht ihr Versprechen, bei Preisvergleichen unabhängig zu sein Die Vergleichsplattform listet nur Internet-, Hypotheken- und Umzugsanbieter auf, mit denen sie Geld verdient. Damit widerspricht das Portal der eigenen «Neutralitätsgarantie». Bernhard Kislig

Comparis ist der Platzhirsch unter den Vergleichsplattformen. Konsumentinnen und Konsumenten können dort unter anderem Prämien für Krankenkassen und Versicherungen vergleichen. Nun zeigt sich, dass Comparis die Kombiangebote von Internet, Fernsehen und Festnetztelefonie derzeit nicht neutral vergleicht, sondern jene Anbieter bevorzugt, die dem Vergleichsportal für die Kundenvermittlung Provisionen bezahlen. Aus Konsumentensicht schmälert das die Transparenz.

Dabei verpflichtet sich Comparis in einer selbst auferlegten «Neutralitätsgarantie», dass «Angebote und Produkte unabhängig von einer Zusammenarbeit mit Comparis in die Vergleiche aufgenommen werden». Denn für Vergleichsplattformen ist das Geschäft ein Spagat: Einerseits besteht ein finanzieller Anreiz, jene Anbieter zu bevorzugen, die Provisionen entrichten. Andererseits müssen sie möglichst unabhängig und umfassend über Angebote informieren, um für Konsumentinnen und Konsumenten attraktiv zu bleiben.

Doch Comparis hält die eigene Neutralitätsgarantie nicht ein, beispielsweise beim Vergleich von Dienstleistungspaketen für Internet, Fernsehen und Festnetztelefonie. So wird die kleine, aber beim schnellen Internet durchaus kostengünstige Anbieterin Solnet mit Sitz in Solothurn seit Ende Jahr im Vergleich nicht mehr aufgeführt.

Eine Mailkorrespondenz dokumentiert, wie es dazu gekommen ist. So kontaktierte Comparis im vergangenen August Solnet, um eine «Partnerschaft» mit Provisionszahlungen zu vereinbaren. Solnet wollte noch bis Februar zuwarten. Im Dezember bemerkte das Unternehmen, dass sein Angebot im Comparis-Vergleich nicht mehr vorkommt.

Auf Nachfrage teilte Comparis am 16. Dezember der Internetdienstleisterin per Mail mit: «Es wurde entschieden, in unserem Internet/TV-Vergleich ausschliesslich Provider zu listen, mit denen eine Partnerschaft besteht.»

Ralph Urech von Solnet stören an diesem Vorgehen zwei Punkte. Erstens hält er dies für «unehrlich» gegenüber Konsumentinnen und Konsumenten. Und zweitens hätte er erwartet, dass Comparis aufgrund des bereits begonnenen Dialogs den Internetprovider vor dem Rausschmiss zumindest nochmals kontaktiert und ihm allenfalls eine Frist setzt.

Ob neben Solnet auch andere Internetanbieter von der Ungleichbehandlung betroffen sind, ist unklar. Comparis räumt hingegen ein, dass auch die Vermittlung von Hypotheken, Immobilienmaklern und Umzugsservices auf einer Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen beruht. Der Grund: «Diese Vergleiche benötigen die individuelle Beurteilung und Bearbeitung durch Mitarbeitende» von Comparis oder den Partnerunternehmen. Bei den anderen Vergleichen – so zum Beispiel bei Krankenkassen, Versicherungen, Handy-Abos oder Marktplätzen – würden jedoch Anbieter unabhängig von einer Partnerschaft mit Comparis berücksichtigt.

Bei der Konkurrenz ist Solnet weiterhin präsent

Bei der Comparis-Konkurrentin Moneyland wird Solnet im Vergleich weiterhin aufgeführt. Wie Ralf Beyeler von Moneyland erläutert, erhalten alle verglichenen Internetanbieter gleich viel Platz und werden nach objektiven Kriterien wie beispielsweise dem Preis in einer Rangliste dargestellt.

Die einzige Differenzierung: Bei Vertragspartnern gibt es die Möglichkeit, per Mausklick direkt auf die Seite des zuständigen Providers zu gelangen – ohne Partnerschaft geht das nicht. Nutzerinnen und Nutzer können in diesem Fall eine Anbieterin selber heraussuchen, was mit geringfügig mehr Aufwand verbunden ist.

In einer ersten Stellungnahme bestreitet Comparis den Vorwurf. Der Grund für den Rauswurf von Solnet seien nicht die Provisionen. Solnet verfüge jedoch über eine vergleichsweise tiefe Kapazität für die Aufnahme neuer Kundschaft. Das Angebot sei zwar schweizweit verfügbar, der Fokus liege aber auf der Region Solothurn und eher auf Geschäftskunden. Dies entspreche nicht dem Grundsatz von Comparis, sich an ein möglichst breites Publikum zu richten. Aufgrund der grossen Vielfalt von kleinsten und regionalen Dienstleistern gebe es keinen umfassenden Vergleich von Internetangeboten.

Comparis verweist auf «fehlende Ressourcen»

Auf erneute Nachfrage und mit Verweis auf die erwähnte Mailkorrespondenz räumt Comparis ein: «Wir haben zurzeit entschieden, aus Gründen der Fairness vorderhand nur die zahlenden Provider zu listen.» Den Rauswurf von Solnet begründet das Vergleichsportal zudem mit der stark gestiegenen Zahl an Aufnahmebegehren von Kleinst- und Regionalanbietern. Mit den vorhandenen Ressourcen sei es nicht mehr möglich, dies administrativ zu stemmen. Die erwähnte Fairness bezieht sich offenbar auf die Vertragspartner und nicht auf die Konsumentinnen und Konsumenten.

Comparis betont aber, dass sie an einer neuen Lösung arbeitet, mit der auch Internetanbieter berücksichtigt werden, die keine Provision bezahlen. In zwei bis vier Monaten soll das aufgerüstete System einsatzbereit sein. Dann könne jeder Internetanbieter seine Angebote aufschalten und bewirtschaften. Comparis behalte sich jedoch vor, regional beschränkte und veraltete Angebote zu löschen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Bevorzugung von Provisionspartnern bei Comparis für Diskussionen sorgt. So mussten Nutzerinnen und Nutzer beim Krankenkassenvergleich auch schon ein Häkchen setzen, um alle Angebote zu sehen. Sonst wurden nur die Provisionspartner angezeigt.

Aus Sicht von Comparis ging es dabei aber nicht um eine Bevorzugung bestimmter Partner, sondern um eine Hilfestellung für jene Konsumentinnen und Konsumenten, die schnell eine Offerte bestellen wollten. In beiden Ansichten wurde aber jeweils auch unabhängig von einem Partnervertrag das jeweils günstigste Angebot aufgelistet.

