Produktion in Flamatt erweitert – Comet profitiert von Digitalisierungs­schub Der auf Halbleiterchips und Röntgengeräte spezialisierte Technologiekonzern wächst rasant. Julian Witschi

Rund 60 Millionen Franken hat das Technologieunternehmen in ei­nen Ergänzungsbau beim Konzernsitz in Flamatt investiert. Ende 2018 wurde er eröffnet. Foto: zvg

Comet hat ein gutes Jahr hinter sich. Die Pandemie habe die bereits robuste Nachfrage nach Cloud-Diensten, Videokonferenzlösungen, Gaming, 5G und anderen technischen Lösungen gesteigert, hält Konzernchef Kevin Crofton im Geschäftsbericht fest.

Dies brachte Mehrumsätze mit Halbleiterchips für den Elektronikmarkt und half, den struktur- und pandemiebedingten Einbruch in den Sektoren Automobil, Luftfahrt und Sicherheit auszugleichen. Der Umsatz wuchs um 6,5 Prozent auf 395,8 Millionen Franken. Der Reingewinn hat sich von 12 auf 27,7 Millionen Franken mehr als verdoppelt. Die Dividende wird von 1.00 auf 1.30 Franken pro Aktie erhöht.

Mit der Eröffnung der neuen Fabrik in Malaysia konnte das Unternehmen zudem den schnell wachsenden asiatischen Halbleitermarkt erschliessen und seine Kostenstruktur verbessern, wie es heisst. Comet setzt aber auch auf den Hauptstandort in Flamatt. Um die derzeit rege Nachfrage decken zu können, wurde hier die Produktionskapazität für Vakuumkondensatoren um fast 50 Prozent hochgefahren. Dank Automatisierungen und besseren Kapazitätsauslastungen wurde aber nicht entsprechend mehr Personal benötigt. Comet verlagerte auch das Geschäft mit Mikrofokusröhren von Hamburg nach Flamatt.

Die Zahl der Mitarbeitenden am Konzernsitz, der in den letzten Jahren für 60 Millionen Franken erneuert und ausgebaut wurde, sank im vergangenen Jahr von 494 auf 474. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass 28 Mitarbeitende zu Tetra Pak wechseln konnten. Der Lebensmittelverpacker hat das Geschäft mit Ebeam-Lampen übernommen und führt die Sparte am selben Standort weiter.

Für das laufende Jahr stellt Konzernchef Crofton wiederum einen deutlich verbesserten Geschäftsgang in Aussicht. Der Umsatz dürfte demnach auf 430 bis 460 Millionen Franken wachsen und die Ebitda-Marge von 14,8 Prozent im letzten Jahr auf 17 bis 19 Prozent steigen.