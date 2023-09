Colson Whiteheads neuer Roman – Der Killer oder der Korrupte – wer ist der grössere Verbrecher? Mit «Die Regeln des Spiels», dem zweiten Band seiner Harlem-Trilogie, schreibt Whitehead eine Gegengeschichte New Yorks. Es könnte die «Great American Novel» unserer Zeit werden. Martin Ebel

Colson Whitehead schreibt eine Stadtgeschichte und zugleich eine Amerika-Romantrilogie des 20. Jahrhunderts. Foto: Evan Agostini (Invision, AP)

Wenn in Literatenkreisen über die Frage diskutiert wird, welcher US-Amerikaner – endlich – den Literaturnobelpreis erhalten sollte, dann fallen Namen wie Thomas Pynchon, Richard Ford, Paul Auster, Jonathan Franzen, Richard Powers, Don DeLillo. Alles ältere weisse Männer. Manche nennen gar den Trivialautor Stephen King. Oder immerhin, als einzige Frau, Joyce Carol Oates. Dabei gibt es einen schwarzen Landsmann, der all den Genannten und Ungenannten das Wasser respektive die Druckerschwärze reichen kann. Er heisst Colson Whitehead.

Whitehead, der in den USA bereits zweimal den Pulitzerpreis gewonnen hat, umkreist in seinem Werk die – neben der Ausrottung der Indianer – Ursünde der USA: die Sklaverei und deren Folge, den offenbar unausrottbaren Rassismus. In allen seinen Romanen ist er präsent, in einigen springt er den Lesern ins Gesicht: «Underground Railroad» (2016) zeichnet, fantastisch überhöht, das Fluchthelfernetzwerk nach, das einst entlaufene Sklaven aus dem Süden in den freien Norden schleuste. «The Nickel Boys» (2019) erzählt von einer brutalen Erziehungsanstalt, in die ein schwarzer Junge wegen einer Kleinigkeit gerät. (Lesen Sie unsere Rezension dazu.)

Hier wie dort kommt man nur mit Bestechung weiter

Schwerer Stoff. Nur vermeintlich leichter angelegt ist die Trilogie, die Whitehead danach mit «Harlem Shuffle» (2021) begonnen hat und jetzt mit «Die Regeln des Spiels» fortsetzt (der Originaltitel ist expliziter: «Crook Manifesto» bedeutet so viel wie «Gangster-Ehrenkodex»). Leichter im Ton, nicht im Stoff. Schauplatz ist wieder Harlem, der schwarze Stadtteil im Norden Manhattans, eine «Goldküste» für die weissen Cops, weil sie dort ungestraft Schutz- und Erpressergeld abgreifen können.

Auch von Ray Carney, dem schwarzen Möbelverkäufer mit dem «zweiten Standbein» als Zwischenhändler für gestohlenen Schmuck. In «Harlem Shuffle» haben wir sein Lavieren zwischen der legalen und illegalen Welt verfolgt und auch, dass in beiden eigentlich dieselben Regeln herrschen: Hier wie dort kommt man nur mit Bestechung weiter. «Umschläge gehen von Hand zu Hand, sagte Carney. Nicht auszurottende Bestechung, wie die nicht auszurottende Brandstiftung.»

Ein Virtuose in beiden Welten ist der smarte Alexander Oakes. Er kandidiert für das Amt des Bezirksbürgermeisters, behauptet, den «Sumpf Harlem» trockenlegen zu wollen, und kassiert für seine Kampagne Geld bei den Geschäftsleuten des Viertels. Was die nicht wissen: Oakes ist Drahtzieher des höchst lukrativen Geschäfts mit heruntergekommenen Häusern, die er abfackeln lässt, wobei er notfalls über (verbrannte) Leichen geht. Der Saubermann ist letztlich der grössere Verbrecher als all die Dealer, Knochenbrecher, Feuerleger oder Berufskiller, denen wir im Roman begegnen.

Dieser fast überpräzise Realismus, der an John Updike und an Balzac erinnert, ist zeitlich pass- und punktgenau.

Whitehead, geboren 1969, entstammt der schwarzen Mittelschicht, er hat einen Harvard-Abschluss, und mit Harlem, mit dem kaputten New York der 1970er-Jahre, hat er biografisch wenig zu tun. Aber er hat sich akribisch informiert und dokumentiert, auch der neue Roman ist wieder gespickt mit «couleur locale», mit historischen Details, Songzeilen, Werbesprüchen, Markennamen.

Dieser fast überpräzise Realismus, der an John Updike, aber über zwei Jahrhunderte hinweg auch an Balzac erinnert, ist auch zeitlich pass- und punktgenau. So spielt der erste Teil des Romans 1971 genau in jener Phase, als die Knapp-Kommission gegen korrupte Polizisten zu ermitteln beginnt.

Sauber bleiben? Eine Illusion

Gegen solche wie Munson, der bisher «neben gelegentlichen Ausflügen in die Polizeiarbeit», wie Whitehead sarkastisch formuliert, vor allem in seinem Viertel abkassiert hat. Auch bei Carney, der wegen einer kleinen Gefälligkeit – er möchte Konzertkarten für die Jackson Five – in die Inkasso-Amokfahrt gerät, die Munson vor seinem Abtauchen veranstaltet. Carney kommt geradeso mit heiler Haut davon, hat sich dabei aber wieder tief ins kriminelle Netzwerk verstrickt. Sauber bleiben, wie er es endlich wollte? Eine Illusion. «Gauner bleibt Gauner, krumm hasst gerade, der Rest ist Überleben.»

Eine Illusion vielleicht schon immer. Denn Carneys Vater «Big Mike» war zu seiner Zeit eine kriminelle Grösse. Er hat dem Sohn nicht nur den «Beschützer» Pepper hinterlassen, sondern auch 30’000 Dollar, Startkapital für Rays Laden. Es ist «Feuergeld», denn auch Big Mike war im Abfackelgeschäft aktiv. Carneys legale Existenz ist auf Asche gebaut. Wird sie auch wieder zu Asche werden?

Teil zwei und drei des Romans spielen 1973 und 1976, auch sie sind atemraubend rasant erzählt, in einem Stil, der das coole Understatement des Hardboiled-Thrillers mit schrill übertourten Tönen kombiniert, Krimi mit Sozialgeschichte, Realismus mit Satire.

Whitehead lässt seine Figuren so reden, wie man damals eben redete.

Das klingt dann so: Munson erschiesst seinen Partner, weil sie sich nicht über die Beute einigen können, und kommentiert gegenüber Carney: «Das ist nicht so gut gelaufen, wie es eigentlich sollte.» Carney selbst ist vier Jahre «aus dem Geschäft», und «manchmal vergingen ganze Stunden, ohne dass er einen kriminellen Gedanken hatte». Die Black Panther wehren sich gegen Polizeigewalt, 21 werden unter fadenscheinigen Vorwürfen angeklagt und überraschend freigesprochen. Der weisse Staatsanwalt verzweifelt darüber: «Wie weit ist es gekommen, wenn man nicht mal mehr einen Haufen Neger mit getürkten Beweisen verknacken kann?»

April 1969: Protest gegen die Festnahme von und Anklage gegen 21 Mitglieder der Black-Panther-Bewegung in New York. Foto: Getty Images

Whitehead lässt seine Figuren so reden, wie man damals eben redete. Der obige Satz ist kein wörtliches Zitat, der Autor legt ihn dem Staatsanwalt nicht in den Mund, sondern in den Kopf. Mit dem Mittel der erlebten Rede führt er uns in die «Denke» seiner Personen, seien es Gangster wie Pepper, für den die legale Welt mit ihren Regeln überaus exotisch wirkt, oder etwa der Regisseur eines «Blaxploitation»-Films, in dem ein heimlicher Feuerteufel steckt. Irgendwann muss er diesen einmal in einem aufgegebenen Haus rauslassen, und was er dann sieht, das Feuer, ist «lebendiger, als er je sein würde».

Im dritten Teil feiert Amerika – das weisse Amerika – sich selbst, nämlich das 200-Jährige seiner Gründung. Carney, der die Rückseite von Freiheit, Demokratie und «pursuit of happiness» tagtäglich auf den Harlemer Strassen beobachten kann, stösst die Kampagne ab, und er entwickelt für sich eigene Jubiläumssprüche: «200 Jahre ungestraft davongekommen.»

Twin Towers ragen drohend auf

Von Harlem aus sieht man ein anderes New York als das von Freiheitsstatue und anderen Jubelsymbolen, und wenn seine Bewohner, selten genug, einmal «downtown» fahren, sind ihnen die Twin Towers kein Symbol für Boom und Wohlstand. Sie sehen sie «drohend über der Stadt aufragen wie zwei Cops, die sich überlegten, wofür sie einen drankriegen konnten».

Jugendliche schauen sich verbrannte Möbel an – Überbleibsel von Aufständen in Harlem. Foto: NY Daily News, Getty Images

Im dritten Band wird Colson Whitehead seinen Helden dann in die 1980er-Jahre führen. Die vollendete Harlem-Trilogie wird eine andere Geschichte New Yorks sein, so wie Whiteheads Gesamtwerk mindestens von «John Henry Days» an eine Gegengeschichte der USA bildet.

Es ist nicht einfach die vernachlässigte «schwarze Seite» einer von Beginn an gemischtrassigen Nation, sondern der Blick aus der Perspektive einer benachteiligten, gedemütigten, entrechteten Minderheit auf ein System, das mittels Gewalt, Korruption und Rechtsbeugung geherrscht hat – und herrscht. Dieser Blick macht das Gesamtbild erst vollständig. Die Harlem-Trilogie: Sie könnte die «Great American Novel» werden, die zu unserer Zeit passt.

Colson Whitehead: Die Regeln des Spiels. Roman. Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl. Hanser, München 2023. 383 S., ca. 36 Fr.

