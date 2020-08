Nach Shitstorm – Colonial Bar heisst nun Versa Nach Intervention aus der «Black Lives Matter»-Bewegung trägt das Colonial am Kornhausplatz einen neuen Namen. Claudia Salzmann

Stein des Anstosses war beim alten Namen der Bezug zur Kolonialzeit, in der Kaffee von Sklaven geerntet wurde. Foto: PD

Anfang Juni entfernte die Colonial Kaffee- und Wermut-Bar ihren Schriftzug am Gebäude. Dies, weil sie von einem Kollektiv Post erhalten hatte, dass die Kolonialzeit damit verharmlost werde. Nun bekommt die namenlose Bar wieder eine Bezeichnung: Versa.

Der Name sei ein Fantasieprodukt und trage dennoch verschiedene Bedeutungen. Einerseits sei es aus dem Italienischen «versatile» abgeleitet, schreiben die Betreibenden, was für die Vielseitigkeit des Gastroangebots stehe. Oder vice versa aus dem Lateinischen, was die Philosophie der Diversität hinter wie vor der Bar aufzeige. Weiter heisst es in der Mitteilung, dass das italienische Wort «versare» einschenken bedeutet.

Seit Oktober 2016 existiert die Bar an der Ecke Kornhausplatz/Rathausgasse. Es ist das zweite Lokal von Adrian Iten, das erste ist das beliebte und etablierte Adrianos Bar und Café praktisch vis-à-vis.

Den Handelsregistereintrag hingegen muss er nicht ändern, denn dieser läuft auf Adrianos Bar und Café. Nach Rücksprache mit seinen Partnern Sascha Müller, Mathias Bühler und Evelyn Schneider wollte er einen Reputationsschaden verhindern.

Vor dem Schreiben gab es keinerlei persönlichen Kontakt des Kollektivs mit den Gastronomen, nun sei es zu einem Treffen gekommen. « Wir wollen in keiner Weise Personen an frühere Vergehen erinnern oder damit in Verbindung gebracht werden», heisst es in der Mitteilung.

Kaffee war eine der bedeutendsten Kolonialwaren, die mit dem transatlantischen Waren- und Sklavenhandel nach Europa kamen. Dass der Name der Bar an die Kolonialzeit erinnere und demnach schreckliche Geschichten wieder wach werden lasse, dürfe nicht sein und sei damals ungenügend in die Namensfindung mit eingeflossen.