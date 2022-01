Wer erst jetzt Weihnachten hat – Cola, Sekt und Wodka gehören zur russischen Weihnachtsfeier Bei uns gehen die Feiertage zu Ende. Für Russinnen und Russen steuern sie auf ihren Höhepunkt zu. In unserer Serie «Glanz & Gloria» schauen wir gemeinsam mit Sterne-Koch Richard Stöckli auf die russischen Weihnachten. Samuel Günter

Eine typische Getränkecombo an einer russischen Weihnachtsfeier: Sekt, Wasser, Cola und Wodka. Foto: Nathalie Günter

Mit dem Dreikönigstag gehen in unseren Breitengraden die Festtage definitiv zu Ende. Andernorts erreichen sie gerade erst den Höhepunkt. Etwa in Russland, wo am 6. Januar Heiligabend ist. Dies hängt damit zusammen, dass die russisch-orthodoxe Kirche am julianischen Kalender festhält, während in Westeuropa 1582 auf den gregorianischen Kalender umgeschwenkt wurde (siehe Box).