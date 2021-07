SC Langenthal – Coffman ist der zweite Ausländer Der SC Langenthal hat sein Ausländerduo komplettiert. Und geht davon aus, dass nur Zuschauer mit Covid-Zertifikat zugelassen sind. Reto Pfister

Der SC Langenthal wird mit zwei routinierten Ausländern in die Saison 2021/22 steigen. Nach der Vertragsverlängerung mit dem Finnen Eero Elo (31) wurde der US-Amerikaner Tim Coffman (33) verpflichtet. Coffman ist Center, kann aber auch als rechter Flügel eingesetzt werden.

Er wechselte nach vielen Jahren in nordamerikanischen Ligen (NCAA, ECHL) 2018 nach Europa, spielte zuerst ein Jahr in der Slowakei und zuletzt drei Jahre beim Swiss-League-Konkurrenten La Chaux-de-Fonds. Dort fiel er durch überdurchschnittliche Skorerwerte auf, Coffman verbuchte in 144 Spielen 189 Punkte, Er unterschrieb für ein Jahr bei den Oberaargauern.

Zudem wurde der Vertrag mit Verteidiger Serge Weber (24) um zwei Jahre verlängert.

Keine Einschränkungen im Stadion

In der Saison 2021/22 soll wieder vor Publikum gespielt werden. Der SC Langenthal geht davon aus, dass nur Personen mit gültigem Covid-Zertifikat (Geimpfte, Getestete, Genesene) Zutritt zum Stadion haben. Dafür könnten dann in der Arena alle Einschränkungen aufgehoben werden, auch Stehplätze wären wieder möglich. Details zur Umsetzung werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.