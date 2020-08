Wehrlein für Jani in Formel E – Cockpit weg – kein Verlust Die Formel-E-Karriere von Neel Jani ist beendet. Der Deutsche Pascal Wehrlein verdrängt bei Porsche den Bieler. Dieser bleibt aber gelassen. Peter Berger

Neel Jani fährt nicht mehr für Porsche in der Formel E. ATP pool photo by Sam Bloxham / LAT Images

Einen Tag nach dem letzten Saisonrennen der Formel E hat Porsche bestätigt, dass Pascal Wehrlein nächste Saison Neel Jani ersetzen wird. Der Transfer war bereits erwartet worden. Der Berner verlässt die Elektroserie nach nur einem Jahr wieder. Das Karriereende bedeutet das für den 36-Jährigen jedoch noch nicht. «Neel Jani bleibt weiterhin Teil von Porsche. Wir werden ihn bald wieder für künftige Projekte im Einsatz sehen», erklärte Motorsport-Leiter Fritz Enzinger.

Obwohl er das Cockpit verliert, hält Jani fest: «Für mich bedeutet das keinen Verlust. Ich habe festgestellt, dass mein Interesse mehr bei Le Mans liegt.» Diese Aussage deutet darauf hin, dass der Weltmeister von 2016 in die Langstrecken-Serie zurückkehren wird, zumal Porsche Interesse an der neuen Kategorie LMDh signalisiert hat, in der mit dem gleichen Hybrid-Auto die 24-Stunden-Rennen in Le Mans (LM) und Daytona (D) gefahren werden können.

Jani ist seit 2013 Werksfahrer bei Porsche und war für die Deutschen aus Zuffenhausen bereits bei den Einstiegen in die Langstrecken-WM (WEC) und die Formel E ein wichtiger Fahrer. Nach einem schwierigen Start in die Formel E, hat er am Mittwoch in Berlin im zweitletzten Rennen aufhorchen lassen. «Mit dem dritten Platz in der Qualifikation und Rang sechs im Rennen habe ich zeigen können, dass ich in dieser Serie mithalten kann, wenn alles stimmt. Ich gehe deshalb auch mit einem lachenden Auge», sagt Jani.

Müller nachträglicher Sieger

Während Jani somit einmal in die Top 10 fuhr, blieb der zweite Berner Rookie, Nico Müller, in zehn Starts ohne Zähler. Sein Team Geox Dragon Racing war nicht konkurrenzfähig. Anders sieht es für den Blumensteiner in der Deutschen Tourenwagen-Masters DTM aus. Ihm ist nachträglich der Sieg im zweiten Rennen von Spa (BEL) zugesprochen worden, weil Konkurrent René Rast in Führung liegend unerlaubterweise zweimal das Push-to-pass-System aktiviert hatte. Somit ist Müller bereits zweifacher Saisonsieger, nachdem er schon das erste Rennen in Spa gewonnen hatte. Dieses Wochenende geht es für den Vaterfreuden entgegenblickenden Audi-Piloten in der DTM am Lausitzring weiter.