Hasliberg Goldern – CO2-Dinner und ein Ausflug nach Sarnen 

Hasliberg Goldern – CO 2 -Dinner und ein Ausflug nach Sarnen Am 24. und 25. März findet die zweite Ausgabe des «Brünig Forum Holz & Wirtschaft» in Hasliberg Goldern statt. Im Zentrum steht die CO 2 -Problematik.

Wälder sind nicht nur schön anzusehen: Sie liefern auch einen nachwachsenden, CO₂-neutralen Rohstoff. Foto: Bruno Petroni

Das «Brünig Forum Holz & Wirtschaft» beginnt am Donnerstag, 24. März, um 17.30 Uhr mit einem CO 2 -Dinner. Reto Knutti, Professor und Klimaforscher an der ETH Zürich, wird «schonungslos aufzeigen, wie der Mensch den Klimawandel beeinflusst», schreiben die Organisatoren in ihrer Medienmitteilung. Danach erfährt das Publikum von Pirmin Jung, Inhaber eines Holzingenieurbüros, was der Holzbau dagegen zu leisten vermag.

In einem abschliessenden Podium mit nationaler, kantonaler und regionaler Politikprominenz wird diskutiert, was die Politik in diesem Zusammenhang auf verschiedenen Ebenen beisteuern kann. Eingebettet wird der Anlass in ein fünfgängiges Dinner. Abgeschlossen wird die Veranstaltung mit einem «überraschenden Showact», wie die Organisatoren versprechen. Der Anlass spreche somit nicht nur Personen aus Politik und (Holz-)Wirtschaft an, sondern insbesondere auch Privatpersonen.

Der Berner- und Zentralschweizer Holztag am 25. März steht im Zeichen der Regionalwirtschaft und des neuen Beschaffungsrechts. Einleitende Referate zeigen erfolgreiche regionale und überregionale Kooperationsmodelle aus der Wald- und Holzwirtschaft, danach werden Chancen und Möglichkeiten durch das neue Beschaffungsrecht (BöB) aufgezeigt und diskutiert. Nach der Verschiebung nach Sarnen wird der Neubau der Obwaldner Kantonalbank besichtigt, beim abschliessenden Mittagessen wird das Netzwerk über den Brünig gestärkt. www.bruenigforum.ch



