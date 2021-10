Neues Ausgehlokal im Wyler – Clubben zwischen Ruag und IV Vier Eventorganisatoren eröffnen im Industriequartier im Wyler einen Nachtclub auf Zeit. Es soll der grösste Indoor-Club von Bern werden. Claudia Salzmann

Die Eventmacher Camil Schmid, Claudio Maestretti, Dominic Kummer und Oliver Amonn eröffnen einen Pop-up-Club für drei Monate. Foto: Beat Mathys

Rauch steigt zwischen den Betonsäulen auf, die Beleuchtung ist so minimal, dass man nur den Weg zur Bar und zur Toilette findet. Die Bässe wummern durch die grosse Halle. Einige Hundert Menschen tanzen im stillgelegten Industriegebäude an der Stauffacherstrasse 60. Bisher stiegen dort sporadisch Partys, einmal vor zwei Jahren an Silvester, ein weiteres Mal vor vier Wochen. Ansonsten steht das Gebäude seit fünf Jahren leer.

Jetzt wird die Halle, unter dem Namen Fabrikhalle, für die nächsten drei Monate zum regelmässigen Partyort. Die bisherigen Organisatoren Claudio Maestretti und Oliver Amonn von Tanzkarussell spannen mit dem Eventlabel Mosaik von Camil Schmid und Dominic Kummer zusammen. Als Verein mieten sie den Ort als Zwischennutzung, wie Camil Schmid stellvertretend für das Quartett erklärt.