Gute Geste in Grindelwald – Club wird bald 50 und beschenkt andere Der Lions Club beschenkte das Alters- und Pflegeheim Grindelwald mit einem Fitnessgerät. Grund ist das anstehende Jubiläum.

Mitglieder des Lions Club Grindelwald übergeben die Beinpresse an die Bewohnenden und die Leitung des Alters- und Pflegeheim Grindelwald: (v.l) Denise Graf (Heimleiterin APHG), Mäni Schläppi (Präsident Vorstand APHG, Lions Club Grindelwald), Rosmarie Wüthrich (Bewohnerin APHG), André Zbinden (Lions Club Grindelwald), Martin Vogt (Lions Club Grindelwald), Kobi Zeller (Bewohner APHG), Sandra Borra (Physio- und Kunsttherapeutin) Foto: PD

Nächstes Jahr feiert der Lions Club Grindelwald sein 50-Jahr-Jubiläum. Nun hat der Club sein «Jubiläumsgeschenk» dem Alters- und Pflegeheim Grindelwald (APHG) übergeben. «Im Rahmen einer kleinen Übergabefeier durften wir das Fitnessgerät Leg Press zur Aktivierung der Beinmuskulatur zusammen mit einer Delegation von Bewohnerinnen und Bewohnern einweihen», schreibt der Verein in einer Mitteilung. Man habe sich bewusst entschieden, das Geschenk vor dem Jubiläumsjahr zu übergeben.

Der Lions Club Grindelwald wolle seinem Zweck entsprechend «gute Dienste» leisten. So wie es auch im Zweckartikel des Vereins stehe. «Der Lions Club Grindelwald bezweckt, einsatzfreudige Menschen zu bewegen, der Gemeinschaft zu dienen, ohne daraus persönlich materiell Nutzen zu ziehen», sei in den Statuten festgehalten. «Dieser Vorsatz passt doch bestens zu diesem Jubiläumsgeschenk an Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheims Grindelwald.»

Beeindruckende Demonstration

Der 93-jährigen Kobi Zeller zeigt die Anwendung der Beinpresse . Foto: PD

Wie das Gerät funktioniert und angewendet wird, wurde vom 93-jährigen Kobi Zeller selbstständig und äusserst versiert präsentiert. Heimleiterin Denise Graf und Physio- und Kunsttherapeutin Sandra Borra bestätigten, dass die Beinpresse sehr sinnvoll eingesetzt werden kann. Das Gerät ist sehr beliebt und kann nach guter Einführung von allen selbstständig jeden Tag genutzt werden. «Die Beinmuskulatur kann so im sehr schön eingerichteten Raum mit Sicht aufs herrliche Bergpanorama von Grindelwald aktiviert und trainiert werden.»

PD/sgg

