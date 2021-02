Langenthal: Ein Hauch Fasnacht – Clowns, Cowboys und Krokodile im Unterricht Ganz will sich das Schulzentrum Kreuzfeld die fünfte Jahreszeit vom Coronavirus nicht nehmen lassen: Lehrpersonen und Schulkinder kommen am Fasnachtsmontag kostümiert zur Schule.

Keine Fasnacht in Langenthal. Die Absage habe für viele traurige Gesichter bei den Schülerinnen und Schülern gesorgt. Das erzählt Anina Trösch, Klassenlehrerin im Schulhaus Kreuzfeld 1 in Langenthal. Statt am Kinderumzug mitlaufen zu können, müssen sie heuer am Fasnachtsmontag die Schulbank drücken. Auf dem Stundenplan der Primarstufe stehen etwa Mathematik, Französisch und Deutsch.