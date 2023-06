Clankriminalität von Libanesen und Syrern – Schiessereien und Strassenschlachten – Bandenkrieg in Deutschland artet aus Auf offener Strasse gehen die kriminellen Banden aufeinander los. Jüngst eskaliert der Konflikt in Essen. Nun will die Innenministerin intervenieren – und sorgt bei den Verantwortlichen für Ärger. Dominique Eigenmann aus Berlin

Starke Polizeikräfte bewachen nach den Strassenschlachten im deutschen Essen Mitglieder der verfeindeten Banden. Foto: Markus Gayk (Keystone)

Die jüngsten Randalen, die deutsche Boulevardmedien bereits einen «Clankrieg» nennen, gingen von einem Spielplatz in Castrop-Rauxel aus, einer Stadt im Ruhrgebiet, unweit von Dortmund. Zwei Elfjährige sollen sich dort geprügelt haben. Als immer mehr Erwachsene in die Auseinandersetzung eingriffen, wurde eine Massenschlägerei daraus. An deren Ende lag ein 23-jähriger Syrer in seinem Blut, durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt.