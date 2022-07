Verlosung – Cirque du Soleil Luzia: Zum ersten Mal in Zürich

Cirque du Soleil ZVG

Cirque du Soleil kehrt nach vierjähriger Abwesenheit zurück nach Zürich: Vom 20. September bis 23. Oktober 2022 ist die gefeierte und atemberaubende Produktion LUZIA zu Gast im Grand Chapiteau auf dem Hardturm Areal in Zürich. Das Publikum wird eingeladen, in ein imaginäres Mexiko einzutauchen - eine prächtige Welt zwischen Traum und Wirklichkeit.

Mit visuellen Überraschungen und atemberaubenden akrobatischen Darbietungen nimmt LUZIA das Publikum mit auf eine surrealistische Reise durch eine lebendige Welt voller Wunder, Verspieltheit und beeindruckender Artistik. Von einer alten Filmkulisse über den Ozean bis hin zu einem verrauchten Tanzsaal oder einer trockenen Wüste bringt LUZIA geschickt verschiedene Orte, Gesichter und Klänge Mexikos auf die Bühne, die sowohl der Tradition als auch der Moderne entstammen. LUZIA ist reich an atemberaubenden Momenten und verzaubert durch die Einbindung von Regen - eine Premiere für eine Tourneeproduktion des Cirque du Soleil.

Unter der Regie von Daniele Finzi Pasca und in enger Zusammenarbeit mit Brigitte Poupart entführt LUZIA in ein imaginäres Mexiko wie in einen Wachtraum, in dem das Licht (spanisch «luz») den Geist erfrischt und der Regen (spanisch «lluvia») die Seele besänftigt.

Freuen Sie sich auf LUZIA - eine einzigartige Show, die traditionelle und zeitgenössische Zirkusdisziplinen in einer völlig neuen Art zelebriert.

Die SonntagsZeitung verlost je 20 x 2 Tickets in der 1. Kategorie für die Premiere von LUZIA am 20. September 2022 um 19.30 Uhr.

So nehmen Sie teil:



Per Telefon (CHF 1.50/Anruf)

Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit:Tel. 0901 500 071



Per SMS (CHF 1.50/SMS)

Senden Sie eine SMS mit dem Code SZ1 sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die Nr. 3113



Per Internet: https://www.share-solution.ch/sz/leserangebot1

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 6. Juli 2022

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.sharesolution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.



ZVG