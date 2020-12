Im Brodhüsi in Thun – Circus Harlekin im Winterschlaf? Viel Arbeit im Winterquartier: Der Circus Harlekin bereitet sich in Thun trotz Unsicherheit wegen Corona auf die nächste Saison vor. Margrit Kunz

Der Zirkus ist da! Bilder von Clowns hängen an den Wänden, ein Karussell steht abfahrtbereit im Raum, es glänzt und glitzert. Die Atmosphäre im Winterquartier des Circus Harlekin im Brodhüsi in Thun weckt sofort Erinnerungen an vergangene Zirkusbesuche.

Peter Pichler und Monika Aegerter vor den Clowns im Winterquartier im Brodhüsi. Foto: Margrit Kunz

Auf den ersten Blick wirkt es wie Zirkus in der Halle. Doch die Manege fehlt, und kaum fragte man die Besitzer Peter Pichler und Monika Aegerter nach der Arbeit, die sie nach dem Ende der Saison zu erledigen haben, wird klar, Zirkus im Winter heisst Reparieren, Renovieren, Malen, Telefonieren und Organisieren, alles im Hinblick auf die neue Saison.