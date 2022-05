FC Münsingen mit Ligaerhalt – Ciftci lässt Breitenrain in der Nachspielzeit jubeln In der Promotion League bleibt Breitenrain auf Aufstiegskurs. Der FC Münsingen rettet sich vor dem Abstieg. Und Martin Baltisberger tritt bei Wiki-Münsingen ab. News aus der Region. Peter Berger

Unmittelbar nach der Annahme mit der Brust erzielte Enes Ciftci das 2:1. Foto: Andreas Blatter

Die Nachspielzeit lief schon, als Enes Ciftci den Ball mit der Brust annahm und dann das Leder direkt in die hohe Torecke zirkelte. Der viel umjubelte Treffer bedeutete den 2:1-Triumph für Breitenrain über Etoile Carouge. Toni Dreier hatte das Team von Martin Lengen nach der Pause in Führung gebracht, bevor die Genfer im Anschluss an einen Freistoss zum Ausgleich gekommen waren. Mit dem Sieg behaupten die Stadtberner die Leaderposition. Verfolger Bellinzona (1:0 gegen FCZ II) liegt weiterhin vier Punkte zurück. Am Samstag kommt es auf dem «Spitz» zum Direktduell.

Münsingen rettet sich

In der 1. Liga hat sich Münsingen mit dem 3:0 über Schlusslicht Buochs drei Runden vor Schluss den Ligaerhalt gesichert. Auch weil Langenthal den Vorletzten Zug 3:0 bezwang, kann das Team von Kurt Feuz nicht mehr überholt werden. Köniz verlor derweil gegen Luzern II 2:4. In der Gruppe 1. unterlag Thun II Monthey 1:2. In der 2. Liga inter war von den Berner Teams nur Prishtina erfolgreich (4:1 über Farvagny). Spiez, Konolfingen und Lerchenfeld verloren.

Baltisberger hört auf

Nach 14 Saison, 487 Spielen, 189 Toren und 175 Assists tritt der 34-jährige Eishockey-Stürmer Martin Baltisberger beim EHC Wiki-Münsingen ab. Die Aaretaler, die von der MySports League in die 1. Liga abgestiegen sind, verlieren auch Robert Othmann. Dieser wechselt als Assistenzcoach zum SC Langenthal.

14 Saisons bei Wiki: Martin Baltisberger. Foto: Andreas Blatter

Vitzthum siegt in Lyss

Simon Vitzthum hat die Berner Rundfahrt gewonnen. Der Thurgauer setzte sich in Lyss nach dem 136 Kilometern langen Rad-Strassenrennen im Sprint durch und verwies dabei den Zürcher Lukas Rüegg auf den Ehrenplatz. Dritter wurde der Franzose Brieuc Rolland.

