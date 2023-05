Der «Schnällscht Bödeler» – Ciara Amacher und Jan Hausheer am schnellsten Zahlreiche junge Athletinnen und Athleten profitierten am Wochenende von einem idealen Start in die Leichtathletiksaison. Ciara Amacher und Jan Hausheer holten sich dank sehr guten Tageszeiten den Titel «Schnällscht Bödeler».

Keine Spur von Müdigkeit zeigten die Nachwuchsläufer am 1000-Meter-Start. Foto: PD

Rund 50 Mal erklang an diesem Samstag der Startschuss auf der Leichtathletikanlage in Interlaken: Über 120 Nachwuchstalente starteten am «Schnällschte Bödeler» per Sprint in die Sommersaison, mehr als 80 liefen (zudem) über 600 Meter bzw. 1000 Meter. «Die 7- bis 15-Jährigen sowie die zahlreichen Zuschauer profitierten dabei von strahlendem Sonnenschein und wenig Wind», wie die Veranstalter mitteilen.

Vertreten waren sieben verschiedene Vereine aus der Region, darunter der Satus Interlaken, TV Matten oder der TV Leissigen. Auch viele Nicht-Vereinsmitglieder waren an dem Anlass willkommen. Durchgeführt wurde der Wettkampf vom Turnverein Unterseen.

Jan und Ciara sind dank Tagesbestzeit die «Schnällschte Bödeler» 2023. Foto: PD

Tagesschnellste und damit «Schnällschte Bödeler» 2023 sind Ciara Amacher (10.90 Sekunden) und Jan Hausheer (9.79 Sekunden), beide vom Turnverein Unterseen. Über 1000 Meter gewann Andina Wagner (3:29.40) vom BeOL Nachwuchsteam, bei den Jungs kann Lars Marti (TV Unterseen) mit 3:04.57 und neuer persönlicher Bestleistung mehr als zufrieden sein.

Die Erstplatzierten Infos einblenden W7: Tännler Julie ( TV Unterseen). M7: Ritschard Timo (Satus Interlaken). W8: Fischer Leana (TV Unterseen). M8: Postma Milan (Interlaken). W9: Rufener Lily (Ringgenberg). M9: Jaun Aron (TV Matten). W10: Nydegger Emely (Iseltwald). M10: O’Brien Taylor (TV Unterseen). W11: Fischer Sina (Meiringen). M11: Wondergem Kees (Dynamica). W12: von Wyl MarieLou (TV Unterseen). M12: Kohler Corsin (TV Unterseen). W13: Rei Elina (TV Unterseen). M13: Ammann Timon (Unterseen). W14: Amacher Ciara (TV Unterseen). M14: Lauener Dario ( TV Unterseen). W15: Esposito Lina (TV Unterseen). U18: Jan Hausheer (TV Unterseen). W7: Balde Djamilatou (Satus Interlaken). M7: Ritschard Timo (Satus Interlaken). W8: Fischer Leana (TV Unterseen). M8: Ammann Gregory (Unterseen). W9: Urfer Amélie (TV Matten). M9: Bhend Lino (TV Unterseen). W10: O’Brien Heidi (TV Unterseen). M10: O’Brien Taylor (TV Unterseen). W11: Fischer Sima (Meiringen). M11: Wondergem Kees (Dynamica). W12: von Wyl MarieLou (TV Unterseen). M12: O’Brien Kai (TV Unterseen). W13: Herrmann Mayelle (Unterseen). M13: Marti Lars (TV Unterseen). W14: Goetz Livia (Unterseen). M14: Koetscher Moslem (Interlaken). W15: Wagner Andina (BeOL Nachwuchsteam).



Rekord beim Plauschevent

Schliesslich freute sich der TVU über zahlreiche Kind-Erwachsenen-Teams am Plauschevent. 36 Duos, so viele wie noch nie, versuchten sich am Visana-Dreikampf in Wurf, Hindernislauf und Staffelsprint. Stärkstes Duo waren Sima Fischer und Raphael Bächi.

Der Start in die Leichtathletiksaison ist am «Schnällscht Bödeler» geglückt. Und schon bald geht es weiter. Am 3. Juni können die sechs Besten jeder Kategorie in der nächsten Regionalausscheidung in Interlaken starten: dem «Schnällscht Oberländer».

