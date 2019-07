Chronologie eines Schulfests

15:41 – Loïc kratzt sich am Schienbein.

16:02 – Ich beobachte Sabine an der Kuchengebäckannahmestelle, wie sie reihenweise betupperte Mütter mit je drei Küsschen begrüsst. Nadia Meier hatte recht: Backen scheint Müttersache zu sein. Philosophische Frage: Wenn Väter Gebäck hinstellen und niemand sieht es, haben Sie dann überhaupt an der gesellschaftlichen Norm gerüttelt?

16:20 – Ein Kind will unbedingt als Alpaka geschminkt werden, doch niemand am Schminkstand weiss, wie ein Alpaka geht. Es kriegt «Kätzchen» angeboten. Lautes zetern, die Situation droht zu eskalieren. Man einigt sich schliesslich auf «Schaf». Manchen Kindern täte etwas Erziehung gut.

16:25 – Loïc kratzt sich wild an den Armen und am Füdli. Gerüchte machen die Runde.

16:59 – Mich hüngert nach Brownies. Stelle fest, dass ich mein eigenes Gebäck kaufen muss. Beschliesse, mir bei nächster Gelegenheit die Jahresrechnung des Elternrats vorlegen zu lassen.

17:10 – Der Brecht will alle 5 Minuten wissen, ob man das Schaf in seinem Gesicht noch erkennen kann. Kann man nicht. Wir sagen trotzdem ja, weil wir Angst vor wüsten Szenen am Schminkstand haben.

17:23 – Steffi Matter glaubt zu wissen, dass Loïcs Mutter gegenüber Katarina Stjepani? bestätigte, dass Loïc Wilde Blattern habe. Vom nahen Parkplatz sind in den nächsten Minuten die quietschende Reifen davonbrausender SUV zu hören.

17:44 – Durst. Frage mich, wohin die 8 Franken für eineinhalb Liter M-Budget-Mineralwasser fliessen. Immerhin habe ich den letzten Plastikbecher erwischt. Sabine holt eine neue Packung aus dem Kofferraum ihres Maserati.

18:20 – Lea-Marihuana ist seit 30 Minuten verschwunden.

18:38 – Filzstifte gehen rum, um die Kinder zu markieren, die geimpft sind oder schon Wilde Blattern hatten. Loïc darf nur noch mit markierten Kindern spielen. Die Idee hatte Reto Stückelberger, weil «wir fliegen übermorgen nach Florida, und da wäre es wirklich blöd, wenn Maximilian-Jason krank würde».

19:15 – Mit blumigen Worten verabschiedet die Schulleiterin die Sechtklässler*innen in die Oberstufe und sich selber in die Pensionierung.

19:26 – Die für Bildung zuständige Gemeinderätin beginnt eine Lobrede auf die scheidende Schulleiterin und spannt rasch einen Bogen zu ihren eigenen politischen Errungenschaften. Die Rede will und will nicht aufhören.

19:40 – Der Schulsozialarbeiter findet Lea-Marihuana zufällig in einer Ritze der Hüpfburg. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut.

20:00 – Das Fussballturnier der Erst- bis Viertklässler*innen beginnt. Die Eltern trennen sich in zwei Gruppen auf: Gruppe «Helikopter» am Spielfeldrand, nach heiklen Schiedsrichterentscheiden teilweise auch auf dem Spielfeld und Gruppe «Ballon» an der Bar.