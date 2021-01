Corona-Massnahmen verschleppt – Chronik einer tödlichen Verharmlosung Mit der zweiten Welle wurde die Pandemie zum Desaster. Die Verantwortung lag bei den Kantonen – doch einige wie St. Gallen blieben passiv. Weshalb nur? Thomas Knellwolf , Roland Gamp , Oliver Zihlmann , Duc-Quang Nguyen , Svenson Cornehls

Am 8. November 2020 stirbt im St. Galler Rheintal Heinz K. (Name geändert). Der 66-Jährige hatte sich Ende Oktober mit Corona angesteckt. Doch obwohl sich sein Zustand verschlechterte, sagte das Spital, der Rentner könne nicht eingeliefert werden, solange er keine akute Atemnot habe. Man sei überlastet, hiess es.

Heinz K. ist eines von mittlerweile mehr als 9000 Covid-19-Opfern in der Schweiz. Der Grossteil dieser Menschen starb wie er in der zweiten Krankheitswelle. Gemessen an der Bevölkerungszahl, verzeichnete kaum eine Region in Europa in der Vorweihnachtszeit so viele Covid-19-Tote wie die Schweiz. Doch richtig bewusst scheint sich das Land dessen nicht. Die Bevölkerung registrierte zwar die täglich hohen Todeszahlen, aber in der öffentlichen Diskussion waren die Skifahrmöglichkeit und die Anzahl Personen beim Weihnachtsfeiern ebenso dominant. Die Adventskatastrophe verlief im Stillen.