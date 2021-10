Mamablog: Zweifel, Hormone und Liebe – Chronik einer Mutterwerdung Werde ich nach der Geburt noch genug Zeit für mich haben? Werden mein Mann und ich nur noch Eltern oder immer noch ein Paar sein? Ausschnitte aus dem Tagebuch unserer Autorin. Sabine Sommer

Tagebuch: 2 Monate vor dem errechneten Geburtstermin

Was für ein wohltuender Tag. Shoppen, Sport, Sauna und nun der Duft von Essen, das mein Liebster gerade zubereitet. Wie nötig hatte ich diese Dosis an Selbstfürsorge nach einer anstrengenden Woche. Wie dringend brauche ich für mein inneres Gleichgewicht doch seit jeher Zeit für mich allein. Wie das wohl mit einem Baby wird? Kann ich mir dann noch Zeit für mich nehmen, oder werde ich nur noch überfordert und schlecht gelaunt rumjapsen? Werden mein Mann und ich noch Paar oder nur noch Eltern sein? Ich habe gerade ziemlich grossen Respekt vor dem, was mich da erwartet.

Tagebuch: 1 Monat vor dem errechneten Geburtstermin

Oft fühle ich mich in diesen letzten Wochen vor der Geburt so verletzlich und schwach. Alles geht mir nahe. Als gebe es keine Haut mehr zwischen mir und der Welt. Dann schelte ich mich: «Mach nicht so ein Theater! Vor dir sind schon Abermilliarden Frauen Mutter geworden!» Doch ein weitaus klügerer Teil setzt dem trotzig entgegen: «Na und? Es ist dein Körper, deine Seele, dein Weg. Und auf diesem dürfen schwierige Gefühle genauso einen Platz einnehmen wie die unbändige Vorfreude, die sich breit macht, wenn dein Blick auf den leeren Stubenwagen fällt.»

Silvester 2010 auf dem Dorf, 24 Uhr: 5 Tage nach dem errechneten Termin

«Oh Gott, es geht los!», rufe ich in die Menge, als mitten im Feuerwerk die ersten Wehen einsetzen. Und während mein Mann und ich gebärfreudig zum Auto wanken, umweben mich die warmen Wünsche meiner Freunde. Doch kaum sitzen wir im Auto, stoppen die Wehen und leiten damit einen neuntägigen Wechsel zwischen Einsetzen und Stillstand ein. Was mich einerseits zu literweise Wehentee verleitet, anderseits zu unvernünftigem Nestbau treibt. Und als das zweite Verlangen mal wieder siegt, wirft mich beim schwedischen Riesen eine plötzlich auftauchende und wieder versiegende Wehe aufs Ausstellungsofa «Oekubar» und lässt mich darüber fantasieren, wie dieses Kind in meinem Wallrossbauch auch noch seine Einschulung verpennt und ich das irgendwie der Schulpflege beibringen muss.

SMS-Austausch mit einer Freundin: 7 Tage nach dem errechneten Termin

Ich: Du übrigens, ich habe es mir anders überlegt: Ich will nun doch kein Baby. Sein Papa erledigt das mit der Geburt und so. Ich habe mir ein One-Way-Ticket nach Bora Bora gekauft. Ja, ich weiss, ist alles ein bisschen kurzfristig. Könntest du trotzdem mal nach Vater und Kind schauen?

Meine Freundin: Oh wie schade. Aber mache ich natürlich gerne und komme dich mit Baby besuchen! Gibt es Telefon in Bora?

Ich: Ja, gibt es. Doch wahrscheinlich werde ich es nicht hören, da mein malträtierter Körper in Dauerschleife unter Bora-Palmen massiert wird. Und zwar so lange, bis ich nicht mehr weiss, wie man Kreuzschmerzen buchstabiert.

Tag 9 nach dem errechneten Termin. Die Geburt: eingeleitet, schwierig, endlos. Eine wunderbare Ärztin, die mir dabei immer wieder zuruft: «Bora Bora, Frau Sommer, Bora Bora!»

Kein Tagebucheintrag. Dabei hatte ich mir für diese Zeit ein extra schönes Notizbuch gekauft. Doch was ich erlebte, war zu gross, um es in profane Wörter zu packen: Schmerzen, Verletzlichkeit, Kraft, Staunen, Glück. Und alles im nie erlebten XXL-Format.

Tagebuch: 6 Wochen nach der Geburt

Ich habe das wunderbarste Baby der Welt! Gerade nuckelt es im Schlaf an seinen Fäustchen und berührt damit nicht nur mein Herz. Mehr mag ich nicht schreiben. Ich bin zu müde. Viel zu müde. Er weint so viel. Und schläft so wenig. Manchmal weiss ich gar nicht mehr, wer ich bin.

Tagebuch: 4 Monate nach der Geburt

Heute war ich im Frühlingswald. Um mich herum jegliche Abstufung von Grün. Kein Mensch weit und breit, nur Unmengen an Vögeln und mein schlafendes Kind im Wickeltuch. Ich spürte seinen Atem, schloss die Augen, atmete diesen Frieden ein. Vor Glück kamen mir dabei die Tränen. Tatsächlich ist es manchmal furchtbar anstrengend mit einem so kleinen Baby. Doch als mir dies vor ein paar Monaten noch grosse Sorgen bereitete, konnte ich eine Grösse in der Gleichung noch nicht mit einberechnen, weil ich sie schlichtweg nicht kannte: die Liebe. Jene Liebe, die in ihrer Intensität mit keinem anderen Gefühl vergleichbar ist und mich seit der Geburt meines Sohnes durch alle Herausforderungen trägt.

