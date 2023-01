Kirchgemeinde Strättligen – Christoph Lerch wird Sonderverwalter Bis die Kirchgemeinde Strättligen wieder einen eigenen Kirchgemeinderat hat, übernimmt der ehemalige Berner Regierungsstatthalter Christoph Lerch deren Verwaltung.

Der ehemalige Regierungsstatthalter für die Region Bern-Mittelland, Christoph Lerch, kümmert sich per sofort um die Belange der Kirchgemeinde Strättligen. Foto: Adrian Moser

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat am 11. Januar für die Kirchgemeinde Strättligen per sofort eine besondere Verwaltung eingesetzt. Die Thuner Kirchgemeinde war wegen Rücktritten der Ratsmitglieder nicht mehr handlungsfähig und konnte ihre Geschäfte nicht mehr ordnungsgemäss führen.

Christoph Lerch, Fürsprecher und ehemaliger Regierungsstatthalter der Region Bern-Mittelland, wurde als besonderer Verwalter bestimmt und mit den umfassenden Kompetenzen des Kirchgemeinderates ausgestattet. «Sein Auftrag ist es, die Aufgaben des Kirchgemeinderates umfassend wahrzunehmen und die Wiederbesetzung des Kirchgemeinderates einzuleiten», teilt der Kanton in einem Mediencommuniqué mit.

Zudem werde er beauftragt, bis am 31. März eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung zur Beschlussfassung über die Mitwirkung der Kirchgemeinde Thun-Strättligen an den geplanten Fusionsabklärungen «Eine Kirchgemeinde Thun» zu organisieren. «Die besondere Verwaltung wird bis zur Wahl eines neuen Kirchgemeinderates, längstens aber bis Ende Dezember 2023, eingesetzt», so der Kanton. Die Kosten gingen zulasten der Kirchgemeinde Thun-Strättligen.

pd/don

