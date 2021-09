Wieder Medaille nach Madiswil – Christoph Galli gewinnt Bronze an den Euro Skills Der Handwerker hat bereits ein eigenes Geschäft, mass sich aber noch erfolgreich mit den besten Bodenlegern Europas. Jürg Rettenmund

Christoph Galli (rechts) auf dem Siegerpodest der besten Boden- und Parkettleger Europas. Foto: PD (Swiss Skills / Michael Zanghellini)

Am Samstag, 25. September, feierten die Madiswilerinnen und Madiswiler ihren erfolgreichen Olympioniken Mathias Flückiger. Der Mountainbiker hatte in Tokio die Silbermedaille herausgefahren. Das ist bereits einige Wochen her, und inzwischen hätte es im Linksmähderdorf sogar weiteres Edelmetall zu würdigen gegeben: An den Euro Skills im österreichischen Graz errang der Boden- und Parkettleger Christoph Galli die Bronzemedaille.

Galli wohnt in Rohrbachgraben, übernahm aber 2020 das Bodenlegergeschäft von Olivier Lustenberger im Linksmähderdorf, wo er von 2011 bis 2014 bereits seine Lehre als Bodenleger der Fachrichtung Textil-Elastisch absolviert hatte. 2013 hatte er sich als Goldmedaillengewinner der Swiss Skills für die Berufs-Europameisterschaften qualifiziert.