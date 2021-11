Es weihnachtet in Thun – Christmas-Event auf dem Rathausplatz Am Freitagabend, 12. November, werden die Weihnachtsbeleuchtung und der festlich geschmückte Weihnachtsbaum um 19 Uhr auf dem Rathausplatz angezündet.

So sah der Weihnachtsbaum auf dem Thuner Rathausplatz im letzten Jahr aus. Foto: PD

Der Christmas-Event ist der offizielle Startschuss in die Thuner Adventszeit. «Ab diesem Datum verwandelt sich die Thuner Innenstadt in einen festlich geschmückten Zauber», schreibt die Innenstadt-Genossenschaft Thun (IGT) in einer Mitteilung. Der Event wird mit einem Livekonzert von Jesse Ritch, den Flying Samichlöisen (Turnverein Thun) und einem Open-Air-Raclette-Plausch und Glühwein begangen. Der Anlass ist öffentlich und richtet sich an alle.

Seit den Herbstferien suchte die IGT laut Eigenangaben «nach der schönsten Tanne» für den diesjährigen Thuner Weihnachtsbaum. Dafür sei bereits zum fünften Mal ein Tannenbaumcasting ausgeschrieben worden. Die Wahl fiel aus diversen Bewerbern auf eine Tanne aus Grindelwald, die auf dem Grundstück eines Ferienhauses eines Thuners steht. Sie ist 30 Jahre alt, über 10 Meter hoch und wird in der ersten Novemberwoche auf dem Rathausplatz verankert.

«Was könnte spannender sein, als den Tannenbaum im Zentrum der Thuner Altstadt zu schmücken.» Floristin Margrit Bieri

Geschmückt wird die Tanne in diesem Jahr von Margrit Bieri, die ihr Geschäft, Schlossgarten Kreativ Floristik, in der Unteren Hauptgasse führt. «Was könnte spannender sein, als den Tannenbaum im Zentrum der Thuner Altstadt zu schmücken», lässt sich Bieri in der Meldung zitieren. Fürs Dekorieren des Baums plant die Floristin vier Tage ein. Die Tanne soll in den Farben Rot und Gold bestückt werden. ISP-Elektriker installieren schliesslich die 3600 Lichter.

Der Weihnachtsbaum wird am Freitagabend, 12. November, anlässlich des Christmas-Events erstmals erleuchten. Danach soll er täglich bis zum 6. Januar die Menschen erfreuen.

pd

