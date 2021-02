Wirbel um Corona-Tweet – Christine Kohli kommt einem Parteiausschluss zuvor Für sie ist die dritte Corona-Welle ein Aufstand, bei dem der Bundesrat gelyncht wird: Lokalpolitikerin Christine Kohli bringt ihre FDP in die Bredouille. Stephan Künzi

Streitbare FDP-Politikerin: Christine Kohli sorgt mit einem Tweet einmal mehr für Schlagzeilen. Foto: Christian Pfander

Dieser Tweet war definitiv einer zu viel. «Ich glaube», liess Christine Kohli letzte Woche über den Kurznachrichtendienst Twitter verlauten, «die dritte Welle wird nicht Corona sein, sondern das Volk, das vors Bundeshaus zieht und den Bundesrat lyncht.»

Die Marketingfachfrau und streitbare FDP-Politikerin aus dem Raum Konolfingen reagierte darauf, dass der Bundesrat den Lockdown nur in kleinen Schritten lösen will. Sie äusserte sich nicht zum ersten Mal in einer Art, die für Kopfschütteln sorgte. Schon vor fünf Jahren, als sie erst den Polizisten den Schusswaffengebrauch an Demos zugestehen wollte und dann für ein Ausgehverbot für Muslime eintrat, erntete sie harsche Kritik.