Thuner Stadtorchester – Christina Froidevaux ist neue Präsidentin Die Mitglieder des Thuner Stadtorchesters haben Christina Froidevaux einstimmig zur neuen Präsidentin gewählt. Sie löst Christoph Müller ab, der das Amt nach 21 Jahren niederlegt.

Christina Froideveaux ist neue Präsidentin des Thuner Stadtorchesters. Foto: PD



Christina Froidevaux (38) wohnt in Herbligen und ist seit 12 Jahren Cellistin im Thuner Stadtorchester. Als Vertreterin ihres Registers wirkte Froidevaux bisher in der Orchesterkommission mit. Die neue Präsidentin unterrichtet an der Berufsmaturitätsschule der Berufsfachschule Bern.

Die Mitgliederversammlung würdigte die langjährigen, grossen Verdienste ihres Vorgängers Christoph Müller (73), wie das Thuner Stadtorchester weiter mitteilte. Müller ist einer breiten Öffentlichkeit als früherer Thuner Stadtrat und Stadtratspräsident (1993) und bernischer Grossrat (SP) bekannt.

Die Mitgliederversammlung genehmigte ebenfalls die Jahresrechnung 2020/21, welche dank weitgehendem Verzicht der treuen Abonnentinnen und Abonnenten auf Rückerstattungen nicht mit einem Defizit abschliesst.

pd

