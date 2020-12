Verwaltung der Stadt Thun – Christian Meier leitet ab Januar 2021 die interne Revision Die Stadt Thun teilt auf Jahresanfang ihre Revision in eine externe und interne auf. Der Leiter der internen Revision wird Christian Meier.

Per 1. Januar führt die Stadt Thun ein dualistisches Rechnungsprüfungssystem ein. Leiter der internen Revision wird Christian Meier. Foto: PD

Die langjährige Finanzinspektorin Therese Sohm hat per Ende 2020 ihren vorzeitigen Rücktritt eingereicht. Die Stadt Thun nahm dies zum Anlass, das Revisionssystem zu überprüfen, und führt nun per 1. Januar 2021 ein dualistisches System – externe und interne Revision – ein, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die interne Revision ist dem Stadtpräsidenten direkt unterstellt. Der Gemeinderat hat den langjährigen Finanzverwalter-Stellvertreter/Controller Christian Meier zum Leiter der internen Revision gewählt.

In seiner Funktion wird Meier unter anderem für die Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und Weisungen, die Vorprüfung der Gemeinderechnung oder die Prüfung der Haushaltsführung zuständig sein. Der Gemeinderat dankt Therese Sohm, die seit 1988 bei der Stadt tätig war, für ihre «langjährige hervorragende Arbeit als Finanzinspektorin».

pd/ngg