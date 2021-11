Kopfverletzung trifft auch Gehör – Christian Fassnacht fehlt YB bis Ende Jahr Der Leistungsträger der Young Boys kehrt erst 2022 zurück. Gegen GC zog er sich Anfang November einen Bruch des Schläfenbeins zu.

Rückschlag für YB: Wegen seiner Kopfverletzung steht Christian Fassnacht dem Meister erst 2022 wieder zur Verfügung. Foto: Christian Pfander

Die Young Boys müssen länger auf ihren Mittelfeldspieler und Leistungsträger Christian Fassnacht verzichten: Bis zum Jahresende wird der 28-Jährige nicht zur Mannschaft zurückkehren können, wie YB am Dienstagabend mitteilt.

Fassnacht verletzte sich im Meisterschaftsspiel bei den Grasshoppers am 6. November am Kopf: Nur rund zehn Minuten nach Anpfiff der Partie stiess er mit GC-Verteidiger Toti Gomes zusammen. Dabei brach er sich das Schläfenbein, was sich auch auf sein Gehör auswirkte: Dieses sei weiterhin stark beeinträchtigt, schreibt der Verein. Fassnachts Kopfverletzung lasse in den kommenden Wochen keine wettkampfmässigen Einsätze zu. Eine Rückkehr wird erst 2022 möglich sein.

Wegen der Verletzung verpasste Fassnacht bereits die Länderspiele der Schweiz gegen Italien und Bulgarien. Ebenso fehlt er für die verbleibenden Champions-League-Gruppenspiele gegen Atalanta Bergamo (23. November) und bei Manchester United (8. Dezember).

PD/nfe

