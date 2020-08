Deutscher Corona-Experte – Christian Drosten fordert Strategiewechsel Um einen zweiten Lockdown im Herbst oder Winter zu vermeiden, müsse man jetzt dem japanischen Beispiel folgen, meint der renommierte Virenforscher. Dominique Eigenmann aus Berlin

Einer der weltweit besten Coronaviren-Kenner und einflussreicher Berater: Christian Drosten (48) im März zusammen mit dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Foto: Fabrizio Bensch (Reuters)

Das Robert-Koch-Institut in Berlin (RKI), das Deutschlands Regierung in der Pandemie wissenschaftlich anleitet, neigte bisher nicht zu Alarmismus. In seinem neusten Lagebericht jedoch nennt es den Trend unverhohlen «sehr beunruhigend» und warnt, eine weitere Verschärfung der Situation müsse «unbedingt vermieden» werden.

Zahlen steigen überall

Seit dem 20. Juli ist in Deutschland die Zahl der täglichen Neuinfektionen stetig gestiegen, zuletzt auf gegen 1500 – an mehreren Tagen in Folge. (Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl, entspräche das in der Schweiz 150 Neuinfektionen.) Zuletzt waren die Werte Ende April höher gewesen; Anfang April hatte das RKI in der Spitze bis zu 6000 Neuinfektionen am Tag verzeichnet.

Im Unterschied zu einem ersten Anstieg Ende Juni, der vor allem von Grossausbrüchen in einer Fleischfabrik geprägt war, hat sich die Seuche jetzt über das ganze Land verteilt. Am höchsten sind die Zahlen in den Bevölkerungszentren Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg und Berlin.

«Die Lage ist besorgniserregend, aber noch beherrschbar.» Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag

Reiserückkehrer sind laut RKI für mindestens jede dritte Neuinfektion verantwortlich, dazu kommen viele Ausbrüche nach Partys, Familienfeiern, Kneipenbesuchen und in Gemeinschaftsunterkünften. Das Institut warnt nun ausdrücklich vor «Menschenansammlungen, besonders in Innenräumen». Feiern sollten auf den engsten Familien- und Freundeskreis beschränkt bleiben.

Weitere Lockerungen, etwa bei Grossveranstaltungen, könne es derzeit nicht geben: Dies sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Montag laut Teilnehmern in der Videokonferenz der CDU-Spitze. Foto: Francisco Seco (Reuters)

Führende Politiker wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnen davor, die aktuelle Dynamik zu unterschätzen. Kanzlerin Angela Merkel sagte am Montag im CDU-Präsidium, im Moment sei die Lage «besorgniserregend, aber noch beherrschbar». Weitere Lockerungen könne es derzeit aber nicht geben. SPD-Pandemieexperte Karl Lauterbach sieht Deutschland bereits am Anfang einer zweiten Infektionswelle, die die erste an Heftigkeit weit übersteigen könnte.

Auf Cluster und Superspreader kommt es an

Deutschlands bekanntester Virenforscher, Christian Drosten, hat in der «Zeit» deshalb kürzlich einen Strategiewechsel vorgeschlagen, um in einer zweiten Welle einen erneuten Lockdown zu vermeiden. Mittlerweile wisse man, so der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, dass vor allem Superspreader und Cluster die Pandemie antrieben. Viele Infizierte würden allenfalls eine weitere Person anstecken, einige wenige aber sehr viele. Nur Letztere seien für das exponentielle Wachstum der Seuche von Belang.

Drosten empfiehlt Deutschland deswegen den japanischen Weg. Statt ungezielt zu testen und pauschal unter Quarantäne zu stellen, sollten sich die Gesundheitsämter bei weiter steigenden Zahlen konsequent auf die Eindämmung von Infektionsclustern konzentrieren. Darin sei Japan in der ersten Welle erfolgreicher gewesen als jedes andere Land. Die Nachverfolgung jeder einzelnen Infektion, die seit dem Ende des Lockdown wieder als Standard gilt, werde die Behörden schon bald wieder überfordern. Dann könne nur noch der japanische Krisenmodus einen erneuten pauschalen Lockdown vermeiden.

Ohne Test in Isolation – aber nur für fünf Tage

Entscheidend sei, bei der Rückverfolgung systematisch Cluster-Risiken zu identifizieren, also «Quellen», an denen sich erfahrungsgemäss viele Leute gleichzeitig ansteckten: Partys, Feiern, Tanzclubs, Gottesdienste, Chortreffen, Kneipen, Grossraumbüros, Klassenräume, Sportgarderoben etc. Habe sich jemand an so einem Ort infiziert, müsse man sofort alle Cluster-Teilnehmer in Selbstisolation schicken – und zwar ohne vorhergehenden Test. Nur so liessen sich neue Infektionsketten zu einem Zeitpunkt unterbrechen, in dem die Teilnehmer tatsächlich ansteckend seien.

Diese pauschale, aber auf identifizierte Cluster eingeschränkte Quarantäne – Drosten nennt sie «Abklingzeit» – müsse dafür aber nicht mehr wie bisher 14 Tage dauern: Nach den bisherigen Erkenntnissen reichten fünf Tage, um das Infektionsrisiko entscheidend einzuschränken. Testen solle man die Isolierten erst am Ende dieser fünf Tage. Die Abklingzeit liesse sich sogar weiter minimieren, so Drosten, würde man bei gängigen PCR-Tests zusätzlich einen Schwellenwert für die Viruslast definieren, bei dem Infizierte überhaupt noch ansteckend sind.

«Jeder Bürger sollte in diesem Winter ein Kontakttagebuch führen.» Christian Drosten in der «Zeit»

Um Cluster aufzufinden, müsse man eine Liste von «Orten» und «Quellen» erstellen, deren Abfrage für die Kontaktnachverfolger verbindlich sei. «Jeder Bürger sollte in diesem Winter ein Kontakttagebuch führen», rät Drosten, um deren Aufgabe zu erleichtern.

Schnelligkeit ist alles

Lauterbach, selbst Epidemiologe, pries im «Spiegel» ebenfalls das japanische Beispiel. Zusätzlich forderte er «harte Verbote und Strafen»: «Wir müssen jedenfalls alles tun, um grosse Menschenansammlungen zu vermeiden.» Der Sozialdemokrat plädiert zudem dafür, nach dem Beispiel Grossbritanniens und der USA Corona-Schnelltests zuzulassen, um Infektionsketten wirksamer zu unterbrechen. Diese seien zwar nicht so genau wie PCR-Tests, aber leichter verfügbar und lieferten schneller ein Resultat. Schnelligkeit sei entscheidend, wolle man der zweiten Welle Herr werden.