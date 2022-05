Könizer Ersatzwahl – Christian Burren will Gemeindepräsident werden Der Könizer Gemeinderat tritt im September zur Ersatzwahl für die zurücktretenden Gemeindepräsidentin an. Naomi Jones

Burren ist amtierender Könizer Gemeinderat in der zweiten Legislatur. Foto: Adrian Moser

Noch können sich weitere Kandidierende für das Könizer Gemeindepräsidium bewerben. Doch die beiden chancenreichsten Kandidierenden stehen nun fest. Christian Burren (SVP) und Tanja Bauer (SP). Burren ist bereits in der zweiten Legislatur amtierender Gemeinderat. Tanja Bauer ist Grossrätin und Könizer Parlamentarierin. Sie wurde bereits im März von ihrer Partei nominiert.



Am Freitag hatten die Grünen mitgeteilt, dass ihr Gemeinderat Hansueli Pestalozzi nicht antreten werde. Er engagiere sich lieber weiterhin in der Direktion Umwelt und Betriebe. Als Biologe könne er dort mehr bewirken. Auch der FDP-Gemeinderat Hans-Peter Kohler verzichtete bereits definitiv auf eine Kandidatur. Eine Kandidatur des GLP-Gemeinderates Thomas Brönnimann ist unwahrscheinlich, da er bereits in der dritten Legislatur ist.



Die Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger (SP) tritt per Ende Juni zurück. Den überraschenden Rücktritt begründete sie nur kurz nach erfolgreicher Wiederwahl mit der schlechten Zusammenarbeit des amtierenden Gemeinderats. Dazu kamen Konflikte mit der eigenen Partei. Bis im September übernimmt der Vize-Präsident Hansueli Pestalozzi das Amt interimistisch.

